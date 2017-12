Kremlchef Putin will bei der russischen Präsidentenwahl 2018 für eine vierte Amtszeit kandidieren. Das kündigte der 65-Jährige in der Stadt Nischni Nowgorod an. Zuvor hatte er lange offengehalten, ob er wirklich noch einmal kandidiert.

Putin war bereits zwischen 2000 und 2008 russischer Staatschef, nach einem Intermezzo als Regierungschef kehrte er 2012 in den Kreml zurück. Eine weitere Präsidentschaft würde ihm die Macht im Kreml bis 2024 sichern.