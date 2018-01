Der Konflikt zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung geht in eine neue Runde: Madrid will mit einer Klage verhindern, dass Ex-Regionalpräsident Puigdemont erneut für das Amt kandidiert.

Die spanische Regierung will eine weitere Amtszeit von Carles Puigdemont als katalanischer Regionalpräsident verhindern und hat gegen seine Nominierung Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Spaniens Vize-Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria erklärte, die Regierung werde jedes rechtliche Mittel nutzen, um eine Vereidigung Puigdemonts abzuwenden. Es gehe darum, alle Mittel einzusetzen, um "irreparable Schäden" zu verhindern.

Zuvor hatte der katalanische Parlamentssprecher Roger Torrent Puigdemont als einzigen Kandidaten für die Wahl präsentiert, die Anfang kommender Woche stattfinden soll.

Gegen den abgesetzten katalanischen Regierungschef liegt ein Haftbefehl vor. Um einer Festnahme zu entgehen, hatte sich Puigdemont nach seiner Amtsenthebung im Oktober mit einigen Mitstreitern nach Belgien abgesetzt. Die spanische Zentralregierung wirft ihm vor, mit einem Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens und einem Beschluss zur Abspaltung gegen die spanische Verfassung verstoßen zu haben.

Puigdemont wurde als einziger Kandidat für die Wahl präsentiert.

Klage gegen Empfehlung des Staatsrates

Die Regierung in Madrid ruft das Verfassungsgericht entgegen einer Empfehlung des Staatsrates an. Das Beratungsgremium hatte am Donnerstagabend verlauten lassen, es sehe keine Grundlage für eine Anfechtung. Die Regierung meint dagegen, dass Puigdemont in Spanien "nicht mehr alle Rechte" genieße, unter anderem das Recht, sich im Land frei zu bewegen. Er könne deshalb nicht kandidieren. Aus dem Exil twitterte Puigdemont: "Sie geraten in Panik gegenüber dem Willen der Bevölkerung."

Der Bewerber muss am Dienstag dem Parlament sein Regierungsprogramm präsentieren, anschließend wird gewählt. Puigdemont äußerte sich noch nicht explizit dazu, ob er nach Barcelona zurückkehren werde. Allerdings schlug er vor, sein Regierungsprogramm per Videoschalte aus Brüssel zu präsentieren oder einen Vertreter zu schicken.

