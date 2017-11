Puigdemont in Brüssel Durch alle Instanzen

Der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont will sich gegen einen möglichen europäischen Haftbefehl vor einem belgischen Gericht zur Wehr setzen. Der Politiker sei in guter und sehr kämpferischer Stimmung, sagte dessen Anwalt Bekaert.

Von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

Carles Puigdemont ist weiterhin in Belgien. Das sagte dessen belgischer Anwalt Paul Bekaert. Sein Mandant, der wegen Rebellion angeklagte entmachtete Regierungschefs von Katalonien, sei in guter und sehr kämpferischer Stimmung, sagte er dem belgischen TV-Sender RTBF.

Puigdemont wird nach Informationen seines Anwalts einer Auslieferung auf keinen Fall zustimmen. Er wolle sich vor einem Gericht gegen den möglichen europäischen Haftbefehl zur Wehr setzen - vor dem belgischen Gericht, das nach der Zustellung des europäischen Haftbefehls zuständig ist.

Auf europäische Haftbefehle spezialisiert

Vor diesem Gericht werde er Puigdemont verteidigen, kündigte der auf europäische Haftbefehle spezialisierte Jurist Bekaert an. Sobald der Haftbefehl in Belgien eingegangen ist, muss ein belgisches Gericht innerhalb von sechzig Tagen über Puidgedemonts Auslieferung nach Spanien entscheiden.

Drei Mal ist es Puigdemonts Anwalt in der Vergangenheit gelungen, Auslieferungen von nach Belgien geflüchteten Spaniern zu verhindern. Bekaerts Argument war stets, die Angeklagten erwarte in Spanien kein fairer, sondern ein politischer Prozess.

Justiz geht gegen katalanische Separatisten vor

tagesthemen 22:15 Uhr, 02.11.2017, Sebastian Kisters, ARD Madrid







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-343293~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Durch alle Instanzen

In allen drei Fällen handelte es sich um mutmaßliche baskische Terroristen der Untergrundorganisation ETA. Asylspezialist Bekaert aus dem nordbelgischen Flandern ist auch diesmal entschlossen durch alle Instanzen zu gehen, um die Auslieferung des Katalanen zu verhindern. Wenn allerdings der europäische Haftbefehl auch von der höchsten belgischen Instanz bestätigt worden sei, dann gebe es nur die Möglichkeit, Carles Puigdemont an Spanien auszuliefern, so Bekaert.

Wo genau in Belgien sich Carles Puigdemont zur Zeit aufhält, ist nicht klar. Gestern wurde er in einem Café in Brüssel gesehen. In einer am selben Tag in Brüssel aufgenommenen Videobotschaft an den Katalanischen Fernsehsender TV 3 bezeichnete sich Puigdemont als regierenden katalanischen Präsidenten im Exil und verurteilte die Verhaftung mehrerer Minister seiner ehemaligen Regionalregierung als einen Anschlag auf die Demokratie.

Haftbefehl Puigdemont: Belgischer Anwalt will durch alle Instanzen gehen

Ralph Sina, WDR, Brüssel

03.11.2017 07:33 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.