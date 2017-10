Katalonien-Krise Zehntausende demonstrieren in Barcelona

Wenige Stunden nach Rajoys Ankündigung, die katalanische Regierung abzusetzen, protestierten in Barcelona Zehntausende Katalanen vor dem Regionalparlament. Auch Anhänger der spanischen Zentralregierung demonstrierten in Barcelona. Am Abend gab es Ausschreitungen.

Zehntausende Menschen haben sich am Abend auf der Plaza San Jaume vor dem katalanischen Regionalparlament versammelt, um gegen die geplante Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zu protestieren. Viele von ihnen trugen die "Esteladas", die Fahne der Katalanen. Regionalpräsident Carles Puigdemont und Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau skandierten gemeinsam "Freiheit, Freiheit". Jubel brandete auf, Menschen sangen katalanische Lieder und feuerten sich gegenseitig an.

Die Plaza San Jaume und die umliegenden Straßen bildeten am Abend das Epizentrum einer riesigen Fiesta.

Vor dem Gebäude des Regionalsenders "Catalunya Radio" kam es zu Ausschreitungen. Das berichtet die katalanische Tageszeitung "El Periodico" in ihrer Online-Ausgabe. Scheiben seien eingeworfen und Ausgänge blockiert worden, so die Zeitung. Passanten bestätigten auf Twitter die Vorfälle.

Andere Fußgänger berichteten von Zusammenstößen zwischen der katalanischen Regionalpolizei, "Los Mossos" genannt, und Anhängern der spanischen Zentralregierung auf dem Prachtboulevard Passeig de la Gracia.

Die Anhänger der spanischen Zentralregierung versammelten sich an der Plaza de Artós in Barcelona, um zur Via Augusta zu marschieren. Das sagte ein Sprecher der katalanischen Polizei. Dabei riefen sie "Es lebe Spanien" und "Puigdemont ins Gefängnis!"