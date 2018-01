In Tunesien ist es erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Behörden melden Dutzende verletzte Polizeibeamte und mehr als 200 Festnahmen. In der Hauptstadt Tunis brannten Autoreifen und Müllcontainer.

In Tunesien ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Mehr als 200 Menschen wurden festgenommen. Etwa 50 Sicherheitskräfte seien bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten verletzt worden, teilte das Innenministerium mit.

In mehreren Städten im ganzen Land waren Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Steuererhöhungen und Preissteigerungen zu protestieren. Am Montag war in der Stadt Tebourba ein Demonstrant unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen.

Unruhen in Tunesien

Gewalt eskaliert an mehreren Orten

Die tunesische Regierung sprach von Plünderungen. In der Nacht hätten Randalierer versucht, einen großen Supermarkt in der Küstenstadt Sousse auszurauben.

In der Hauptstadt Tunis wurden Autoreifen und Müllcontainer angezündet. Auch in den ärmeren Regionen im Süden des Landes kam es zu teils gewaltsamen Protesten.

In Djebel Lahmer, einem Stadtviertel von Tunis, kam es in der Nacht zu Straßenschlachten

Brandanschlag auf Synagoge

Auf der Insel Djerba habe es einen versuchten Brandanschlag auf die dortige Synagoge gegeben, teilte ein Mitglied der jüdischen Gemeinde mit.

Tunesien hat nach den Umbrüchen in der Arabischen Welt 2011 zwar den Übergang zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild absolviert, kämpft aber mit großen wirtschaftlichen Problemen und einer hohen Arbeitslosigkeit. Zu Jahresbeginn war ein neues Finanzgesetz in Kraft getreten, das unter anderem Steuererhöhungen mit sich brachte.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Januar 2018 um 12:00 Uhr.