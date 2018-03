Ob die Sängerin Miley Cyrus, die Schülerin Emma Gonzales oder die vielen angereisten Demonstranten: Sie alle einte in Washington die Hoffnung auf Veränderung.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

"Warum sind Eure Waffen wichtiger als unsere Leben?", "Bewaffnet Lehrer mit Stiften, Papier und Büchern", "Wir sind die Veränderung". Das steht auf den Plakaten beim "March for our lives". Hunderttausende demonstrieren auf der Pennsylvania Avenue zwischen Kongress und Weißem Haus.

Schweigen statt Reden. Die Parkland-Schülerin Emma Gonzales sorgte für einen emotionalen Moment. Neben der Sängerin Miley Cyrus traten auch andere Stars in Washington auf.

"Angst gehört nicht an unsere Schulen"

Sonia ist eine von ihnen. Ihre Botschaft: es reicht. Yvette ist aus New Jersey angereist, weil sie beeindruckt ist von den Schülern aus Parkland, die diesen Protest organisiert haben: "Es geht um Leben. Wir müssen diesen jungen Leuten eine Zukunft geben, nicht ihre Zukunft auslöschen."

Elissa aus Maryland will, dass sich Schüler und Studenten wie sie wieder sicher fühlen können: "Angst gehört nicht an unsere Schulen. Es gibt keinen Grund, dass das die Regel ist."

"March for our Lives" - Jugend protestiert gegen US-Waffenrecht

tagesthemen 23:15 Uhr, 24.03.2018, Jan-Phillip Burgard, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-388371~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auch Gegendemonstranten sind dabei

Mittendrin stehen ein paar Gegendemonstranten. Sie halten die Forderungen der Schüler nach schärferen Waffengesetzen für völlig falsch: "Ich will sicherstellen, dass unsere Rechte nicht eingeschränkt werden wegen der Gefühle von irgendwem", sagt einer von ihnen.

Wenige Meter weiter steht ein Arzt im OP-Outfit. Tyr Wilbanks arbeitet in einem Krankenhaus in New York und hält ein Schild hoch. "Nicht noch mehr Blut an meinem Kittel" steht darauf. "Ich habe in den letzten 35 Jahren Schusswunden in der Bronx versorgt. Und ich bin beeindruckt vom Engagement dieser Schüler. Ich habe zu viele Menschen mit Schusswunden verarztet, als dass ich nicht hier sein würde."

Demonstranten vor dem Kapitol beim "March for our lives"

"Gebete und Gedanken schicken rettet keine Leben"

Viele Schüler erwarten nicht, dass sich durch diese Demonstration gleich etwas an den Waffengesetzen in den USA ändert. Das würde länger dauern. Aber Yvette glaubt an die jungen Leute: "Diese Bewegung wird etwas ändern. Die hören nicht auf, bevor sich etwas geändert hat."

"Gebete und Gedanken schicken rettet keine Leben", steht auf vielen Schildern an die Adresse der Politiker gerichtet. Und auf einem Plakat steht die Frage: Bin ich der Nächste?

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. März 2018 um 20:00 Uhr.