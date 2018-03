Bei landesweiten Protesten haben Hunderttausende schärfere US-Waffengesetze gefordert. Bei der Hauptkundgebung in Washington versprachen Überlebende des Parkland-Massakers: "Wir werden die Welt verändern."

In den USA haben Hunderttausende für schärfere Waffengesetze demonstriert. Überlebende des Massakers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland hatten zu landesweiten Kundgebungen unter dem Motto "March for our lives" ("Marsch für unsere Leben") aufgerufen. Bei der zentralen Veranstaltung in Washington sagten sie der mächtigen Waffenlobby NRA den Kampf an - ebenso wie den Politikern, die sich von ihr im Wahlkampf finanziell unterstützen lassen.

Vor allem Schüler und viele junge Menschen gingen in der Hauptstadt Washington sowie in bei weiteren großen Protestkundgebungen in Boston, New York, Chicago, Houston, Atlanta, Cincinnati, Dallas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville und Seattle auf die Straße. Landesweit gab es Hunderte Veranstaltungen, deren Teilnehmer sich für schärfer Waffengesetze stark machten.

Demonstrationen für strengeres Waffenrecht in USA

"Schützt Kinder, nicht Waffen"

In Washington, wo sich Hunderttausende zu einer der größten Kundgebungen seit dem Vietnam-Krieg versammelten, trugen die Teilnehmer Schilder mit Parolen wie "Schützt Kinder, nicht Waffen" oder "Wir sind der Wandel" und "Kein weiteres Schweigen". Die Demonstranten drängten sich auf der Pennsylvania Avenue über mehrere Blocks hinweg von einer Bühne beim Kapitol in Richtung Weißes Haus. "Wir werden das zu einem Thema bei Wahlen auf allen Ebenen machen", kündigte der Schüler David Hogg unter dem Jubel der Menge an. "Wir können und wir werden die Welt ändern", fügte der Überlebende des Parkland-Massakers hinzu.

Einer der Höhepunkte der Kundgebung in Washington war eine Rede von Yolanda King, der kleinen Enkeltochter des vor fast genau 50 Jahren ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King. "Ich habe einen Traum, dass genug genug ist", sagte die Neunjährige in Anlehnung an die historische Rede ihres Großvaters im Jahr 1963. "Dies sollte eine waffenfreie Welt sein."

Beim March for our lives in Washington setzten sich besonders Überlebendes Parkland-Massakers für schärfere Waffengesetze ein.

Auch zahlreiche Prominente unterstützten den Protest. Die Reden wechselten sich mit musikalischen Auftritten unter anderen von Miley Cyrus, Ariana Grande, Demi Lovato und des Rappers Common ab.

In New York versammelten sich Zehntausende Menschen. Die Protestierenden starteten vor dem Trump-Tower am Südende des Central Park, bis zum Umzug nach Washington der Wohnsitz des US-Präsidenten. Dort war auch Ex-Beatle Paul McCartney unter den Protestlern. Vor dem Trump-Tower hielten Demonstranten selbstgemalte Schilder mit Parolen wie "Wenn unsere Führer sich wie Kinder verhalten, müssen Kinder führen" oder "Ich wähle 2020" hoch.

Neues Gesetz unterzeichnet

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag ein Gesetz unterzeichnet, das Hilfen für Schulen im Kampf gegen Waffengewalt sowie etwas schärfere Überprüfungen potenzieller Waffenkäufer vorsieht. Das US-Justizministerium will zudem Schnellfeuervorrichtungen für Gewehre verbieten. Das US-Präsidialamt erklärte, die Sicherheit der Kinder habe für Trump oberste Priorität. Er begrüße es zudem, dass so viele junge Amerikaner bei den Demos am Samstag von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. März 2018 um 20:00 Uhr.