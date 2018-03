Schüler aus allen Teilen der USA demonstrieren gegen Waffengewalt. Allein in der Hauptstadt Washington haben sich Tausende versammelt. Auch Prominente haben sich mit dem "Marsch für unser Leben" solidarisiert.

Der "Marsch für unsere Leben" könnte eine der größten Protestveranstaltungen in der jüngeren Geschichte der US-Hauptstadt werden: Schon am Vormittag hatten sich Abertausende auf den Straßen von Washington, D.C. versammelt, um an der Demonstration gegen die US-Waffenlobby teilzunehmen.

Zum offiziellen Beginn der Kundgebung gegen 12.00 Uhr Ortszeit erwartet die Polizei bis zu einer halben Million Teilnehmer. Auch in anderen US-Städten sollen Demonstrationen stattfinden: Unter anderem in Boston, New York, Miami und an der Westküste gingen Menschen für eine Verschärfung des US-Waffenrechts auf die Straßen.

Miley Cyrus, Ariana Grande und die Clooneys erwartet

Zu der Protestaktion hatten Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida aufgerufen. Dort hatte ein 19-jähriger ehemaliger Schüler vor etwa einem Monat 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Den überlebenden Schülern ist es gelungen, aus dem Ruf nach Reformen im US-Waffenrecht, der schon nach etlichen solcher Schulamokläufe ungehört verhallt war, eine landesweite Kampagne gegen Waffengewalt zu formieren.

Auch in Berlin hat sich vor dem Brandenburger Tor eine Schar Demonstranten zu einer Solidaritätskundgebung versammelt.

Der Bewegung hat sich neben Eltern eine breite Masse anderer US-Bürger angeschlossen. Auch Prominente haben sich mit den Teenagern solidarisiert, darunter Amal und George Clooney. "Ihr macht mich wieder stolz auf mein Land", schrieb der Schauspieler in einem offenen Brief, den die britische Zeitung "Guardian" veröffentlichte. Beide kündigten an, sich dem Marsch in Washington anzuschließen. Erwartet wurden auch die Popsängerinnen Miley Cyrus und Ariana Grande, die insbesondere bei Teenagern beliebt sind.

Weltweit gab es einige Solidaritätsaktionen: In Sydney, Tel Aviv und Berlin versammelte sich eine Demonstrantenschar. Auch in Parkland im US-Bundesstaat Florida gab es eine Großkundgebung - "und das ist erst der Anfang!", versicherte ein Schüler der Demonstrantenmenge.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. März 2018 um 17:00 Uhr.