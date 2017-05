Beschimpfungen, Verleumdungen oder Gewaltandrohungen schaden der Pressefreiheit in Deutschland. Die Journalisten kämpfen aber auch gegen wirtschaftlichen Druck.

Von Juri Sonnenholzner, SWR

Menschenmasse, Menschenmenge oder Menschengrüppchen? Diese Frage können Fotos und Filme klären. Doch als ein Kameramann filmen will, wie viele Menschen die Veranstaltung einer rechtskonservativen Mainzer Burschenschaft besuchen, wird er von einem unscheinbar wirkenden Mann so kräftig weggestoßen, dass sein Arbeitsgerät Schaden nimmt. Und auch die Pressefreiheit.

Beschimpfung wegen Berichterstattung

Das ereignete sich zwar vor anderthalb Jahren. Es war der Herbst nach der Grenzöffnung für Flüchtlinge, die Zahl der neuen Asylsuchenden ist seitdem wieder gesunken, das Mikrofon ließ sich ersetzen. Doch Vorfälle wie der beschriebene blieben: In Erfurt wird im Januar bei Dreharbeiten ein MDR-Journalist rassistisch beleidigt, attackiert und gejagt. In Göppingen wird Anfang Februar das Küchenfenster eines Journalisten eingeworfen; ebenfalls im Februar wird einem SWR-Autoren in Dresden ein Ellenbogen in die Seite gerammt.

Alles, weil sie berichten wollten. Berichterstattungen sind oft auch der Grund für Beschimpfungen, Verleumdungen bis hin zu Gewaltandrohungen gegen Journalisten auf ihren Profilseiten in sozialen Netzwerken. Auch der drangsalierte Kameramann von Mainz möchte deshalb nicht seinen Namen hier stehen sehen. Obwohl er doch für eine gute Sache arbeitete: Fernsehzuschauer sollten sich dank seiner Arbeit ein eigenes Bild machen können.

42 Prozent deutscher Journalisten fühlen sich angegriffen

Laut einer Studie des Bielefelder Konfliktforschers Professor Andreas Zick sagen zwei Drittel der befragten Journalisten, dass hasserfüllte Angriffe in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen seien.

42 Prozent der Befragten seien im vergangenen Jahr selbst von Angriffen betroffen gewesen, ein Viertel mehrmalig bis regelmäßig. Die Folge: Journalisten könnten aufgrund der Belastung ihre Aufgabe nicht mehr uneingeschränkt erfüllen. Die Pressefreiheit: beschädigt.

Profitstreben auf Kosten der Pressefreiheit

Die Gründe dafür sind laut Fachleuten vielfältig und vielschichtig. Profitstreben beispielsweise nennt Gregor Daschmann, Publizistik-Professor an der Universität Mainz: "Die Mediennutzung ist auf zehn Stunden am Tag gestiegen und stagniert dort. Nun versuchen neue Wettbewerber vor allem im Internet den Konkurrenten Anteile abzujagen."

Das gelinge dadurch, dass vertrauenswürdige Konkurrenten unglaubwürdig gemacht werden. Viele Nutzer machten dann "alternative Informationsquellen" oder auch Instagram, Facebook und Youtube mit ihren nicht geprüften oder gar bewusst falschen Inhalten zur Hauptinformationsquelle.

Oftmals bestätige das soziale Umfeld die Nutzer in ihrer Medienwahl. Dass in dieser Blase Widerspruch ausbleibt, verleite sie schließlich dazu, die Instanz Journalismus generell infrage zu stellen, erklärt Daschmann. Ein demokratisches System funktioniert aber ohne eine verbriefte Pressefreiheit nicht.

Erst Pressefreiheit ermöglicht Pluralismus

Pressefreiheit unter Druck der Meinungsfreiheit? Der gleichen Strategie, Journalismus unglaubwürdig wirken zu lassen, bedient sich auch mancher in der Politik. Dazu abgenickte oder gar vorgefertigte Interviews, Drehverbote auf Parteiveranstaltungen, Schweigen trotz Auskunftspflicht oder nichtssagende, Verwirrung stiftende Statements. Statt Marktanteilen geht es hierbei um Wählerstimmen.

"Es ist erschreckend, dass sich die Sprache des Populismus immer häufiger gegen das Grundrecht der Pressefreiheit richtet", sagt der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall. Populistischen Tendenzen müsse "mit aller Entschiedenheit der Demokraten" entgegengetreten werden. "Wenn immer mehr Politiker die Sprache des Populismus benutzen, müssen bei uns Journalisten alle Alarmsignale schrillen."

Meinung wichtiger als Information

Eine direkte Folge dieser Entwicklung sei, dass immer mehr Menschen Meinung höher gewichteten als Information. Damit gerate der Journalismus mitten in der Gesellschaft unter Druck. Pressefreiheit braucht Unterstützer. "Die ganze Gesellschaft ist aufgerufen, gegen diejenigen aktiv zu werden, die zum Kampf gegen demokratische Grundwerte rüsten", appelliert Überall zum Tag der Pressefreiheit.

Zu diesem Aktivwerden gehört wohl auch, Journalismus wertzuschätzen: Schnelle aber unausgegorene Berichte werden noch zu oft mit Klicks und damit Geld belohnt. So sinkt langfristig die Qualität, dann das Vertrauen der Leser, Hörer oder Zuschauer in den Journalismus. Infolgedessen die Einnahmen, dann seine Unabhängigkeit. Und damit auch die Pressefreiheit.

Der Kameramann von Mainz hätte sich übrigens auch über Unterstützung anderer Art gefreut: Als er attackiert wurde, sprangen ihm zwar Kollegen zur Seite und Polizisten nahmen seine Anzeige auf. "Weiterverfolgt wurde das aber nicht. Die Polizei meldete sich nie wieder bei mir. Auf dem Schaden blieb ich sitzen."