Bislang durfte in Tschechiens Kneipen noch nach Herzenslust gequalmt werden - doch damit ist es ab Ende Mai vorbei. Per Gesetz verbietet auch das letzte Raucherparadies der EU den Glimmstengel in der Gastronomie.

Von Stefan Heinlein, ARD-Studio Prag

Das letzte Raucherparadies verschwindet von der Landkarte der EU. Nach jahrelangem Streit wurde in Prag endgültig ein strenges Nichtraucher-Schutzgesetz verabschiedet. Der blaue Dunst ist künftig ohne Ausnahme in allen Bars und Restaurants verboten. Kritiker fürchten nun um die Kneipenkultur in Tschechien.

Pünktlich zum Welt-Nichtrauchertag Ende Mai soll das strenge Gesetz in Kraft treten. Schlupflöcher gibt es nicht. Das Tabakverbot gilt künftig nicht nur in Restaurants, sondern auch in allen Bierstuben und Kaffeehäusern. Bislang gehörte Tschechien zu den letzten Raucherparadiesen in Europa.

Jeder vierte Tscheche greift zur Zigarette

Blauer Dunst - Ja oder Nein. Jeder Wirt konnte selbst entschieden. Damit ist nun Schluss. Das absolute Rauchverbot entspricht dem Wunsch der meisten Tschechen. Eine klare Mehrheit fordert seit vielen Jahren ein striktes Verbot der Glimmstengel in Kneipen und Restaurants. Doch im Parlament scheiterten immer wieder alle Anläufe zum Schutz der Nichtraucher.

Tschechiens Präsident Milos Zeman hat sich hinter das Rauchverbot gestellt.

Nun jedoch hat auch Präsident Milos Zeman bereits seine Zustimmung für das Gesetz angekündigt. Der bekennende Kettenraucher fürchtet allerdings um die traditionelle Kneipenkultur seiner Heimat. Mehr als jeder vierte Tscheche greift regelmäßig zur Zigarette. Ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein und kräftige Preiserhöhungen sorgten in den letzten Jahren für deutlich sinkende Raucherzahlen. Bei Jugendlichen unter 16 Jahren hat sich allerdings der Anteil der Raucher seit 2012 fast verdoppelt.

S. Heinlein, ARD Prag

