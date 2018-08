Portugal Algarve-Waldbrand breitet sich aus

Temperaturen um die 46 Grad und ein heißer Wind aus Richtung Afrika: In Portugal sorgt diese gefährliche Mischung auch in diesem Sommer für Waldbrände - insbesondere an der Algarve.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Es ist ein gespenstisches Bild: Eine Reporterin des portugiesischen Fernsehens berichtet am späten Abend aus der Kleinstadt Monchique, der Himmel hinter ihr leuchtet rot, meterhohe Flammen ragen in die Luft.

Einzelne Anwohner hätten hysterisch ihre Häuser verlassen, sagt die Reporterin. Zuvor schon hatten Helfer 110 Menschen aus kleineren Dörfern in der Umgebung in Sicherheit gebracht. Duarte Costa vom portugiesischen Katastrophenschutz sagt: "Aus kleineren Orten und alleinstehenden Häusern haben wir die Leute vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Auch am Ortsrand von Monchique können einzelne Häuser von dem Feuer direkt betroffen sein.“

110 Menschen aus der Umgebung von Monchique wurden in Sicherheit gebracht.

30 verletzte Feuerwehrmänner

Monchique ist ein Kurort und hat etwa 5.000 Einwohner. Touristen aus den Gebieten an der Algarve-Küste machen hin und wieder Tagesausflüge in das Berg-Städtchen. Es ist der Namensgeber der Bergkette "Serra de Monchique", in der am Freitag der Waldbrand ausgebrochen war.

Seitdem ist die Feuerwehr mit mehr als 800 Mann und 200 Fahrzeugen vor Ort. Da die Region schwer zugänglich ist, sind tagsüber zusätzlich Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. 30 Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt, die meisten von ihnen leicht.

Der Brand vernichtete schon mehr als 1000 Hektar Wald, hauptsächlich Eukalyptus-Bäume. Diese Art steht in Portugal in Monokulturen, die Blätter sind von Natur aus leicht ölig und fangen daher schnell Feuer.

Touristengebiete nicht in Gefahr

Am Samstagabend meldeten die Behörden, sie hätten den Brand zur Hälfte unter Kontrolle. Doch starker Wind und hohe Temperaturen sorgten gestern dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte und nun vor den Toren von Monchique angekommen ist. "Wir werden Monchique schützen und die Menschen, die hier leben. Die müssen nur dem Katastrophenschutz vertrauen", so Costa.

Der Brand gefährdet weiterhin nicht die Touristengebiete an der Küste der Algarve.

Auch im Nachbarland Spanien waren in den vergangenen Tagen Waldbrände ausgebrochen: Ein größeres Feuer in einem Pinienwald in der Region Extremadura ist laut Behörden unter Kontrolle. Am Abend wurde ein neuer Brand in Andalusien nahe Huelva gemeldet. 200 Feuerwehrleute sind seitdem dort im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen.