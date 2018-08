Über die Temperaturen in Deutschland können andere nur müde lächeln. Mehr als 45 Grad wurden in Portugal gemessen. Gleich an mehreren Orten fielen Hitzerekorde - und morgen soll es noch heißer werden.

Die Hitzewelle in Europa hat auch Portugal voll im Griff: Gleich an mehreren Orten fielen Hitzerekorde, die höchste Temperatur wurde am Donnerstag laut der Wetterbehörde IPMA in der Nähe von Abrantes etwa 150 Kilometer nordöstlich von Lissabon gemessen - 45,2 Grad.

Und auch die kommenden Tage dürften keine Abkühlung bringen, im ganzen Land wird mit einem weiteren Anstieg der Temperaturen gerechnet. Für Samstag werden bis zu 47 Grad erwartet.

Die höchste jemals gemessene Temperatur in Portugal betrug 47,4 Grad. Sie wurde im Hitzesommer 2003 registriert.

An den portugiesischen Stränden suchten die Menschen Abkühlung.

Griechenland hält Rekord für Kontinentaleuropa

Die Rettungsdienste gaben eine Warnung heraus und wollen bis Sonntag zusätzliches medizinisches Personal und Feuerwehrleute in Bereitschaft halten. In der südportugiesischen Provinz Alentejo zeigten sich kaum Menschen auf den Straßen. Einige Bauern arbeiteten nachts. In der Gegend von Lissabon waren die Strände voll.

Verantwortlich für die Hitze auf der Iberischen Halbinsel sind laut Meteorologen heiße Luftmassen, die aus Afrika Richtung Norden strömen. Sie brächten auch Sand aus der Sahara mit sich. In Spanien wurden Hitzewarnungen für 41 der 50 Provinzen herausgegeben, die Temperaturen dort sollen bis zu 44 Grad erreichen. Die höchste bisher in Spanien gemessene Temperatur wurde mit 46,9 Grad im vergangenen Juli in Córdoba erreicht.

Den Hitzerekord für Kontinentaleuropa hält Griechenland: Dort wurden 1977 nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie 48 Grad gemessen.