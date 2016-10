Die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Berlin darauf verständigt, eine bewaffnete Polizeitruppe in der Ostukraine zu stationieren. Zudem einigte man sich auf einen Fahrplan, um eine Friedenslösung zu erreichen.

Der Ukraine-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko auf einen neuen Fahrplan für eine Friedenslösung geeinigt. Zudem solle im Bürgerkriegsgebiet im Donbass eine bewaffnete Polizeimission beginnen, sagte Poroschenko laut der Agentur Tass.

Der Maßnahmenplan zum Frieden solle das Minsker Friedensabkommen als Grundlage nehmen, sagte Poroschenko. Die Außenminister Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands sollen das Dokument bis spätestens Ende November ausarbeiten. Die Details der bewaffneten Polizeimission sollen nach Poroschenkos Worten mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abgesprochen werden.

Poroschenko hatte die Gespräche im Kanzleramt in Berlin am späten Abend nach knapp fünf Stunden als erster verlassen. Im Anschluss verhandelten Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande mit Russlands Präsident Putin über ein Entgegenkommen Moskaus in der Syrien-Krise, dabei gab es aber keine Annäherung.

"Hilfe für die leidende Bevölkerung"

Kanzlerin Merkel äußerte sich nach dem Ende der Verhandlungen ebenfalls zur Ukraine und zog ein grundsätzlich positives Fazit. Der Abend habe gezeigt, wie wichtig es gewesen sei, den direkten Gesprächskanal auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs mit Putin wieder zu eröffnen, sagte Merkel. "Auch der heutige Tag hat keine Wunder bewirkt", räumte sie ein. Es sei noch ein "dickes Brett" bis zu einer möglichen Friedenslösung zu bohren.

Der Fortschritt des Tages sei, sich auf einen Fahrplan (Roadmap) geeinigt zu haben, der im früheren Lösungspaket von Minsk noch nicht so detailliert angelegt gewesen sei. Notwendig sei es, humanitäre Hilfe für die leidende Bevölkerung im Gebiet um Donezk und Luhansk zu ermöglichen. Die Vereinbarungen von Minsk seien die einzige Grundlage, "um aus einem Zustand der täglichen Waffenstillstandsverletzung zu kommen. Es ist aller Mühe wert", sagte Merkel.

Kämpfe seit mehr als zwei Jahren

In Teilen der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk bekämpfen sich seit April 2014 Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten. Als Auslöser gelten die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und der Regierungswechsel in Kiew nach monatelangen prowestlichen Protesten.