Die französische Polizei hat sechs Nächte des Protestes hinter sich. Die Sicherheitskräfte selbst sind es, die für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Angriffe auf Kollegen demonstrieren. Jetzt will der französische Polizeichef einlenken.

Frankreichs Polizeichef hat in einem Interview angekündigt, die Ausrüstung von Polizisten sowie deren Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die französischen Sicherheitskräfte weisen schon seit Tagen auf nächtlichen Demonstrationen darauf hin, dass sie nicht angemessen ausgestattet seien, um ihren Job unter harten Arbeitsbedingungen erledigen zu können.

Polizeichef verspricht Besserung

In einem Interview mit der Zeitung "Journal du Dimanche" kündigte der französische Polizeichef Jean-Marc Falcone jetzt an, seine Mannschaft mit modernen und angemessen Waffen auszurüsten. Außerdem werde er die Last von Objektüberwachungen reduzieren.

Proteste in mehreren Städten

In den vergangenen Nächten waren Polizisten immer wieder auf die Straße gegangen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen - etwa in Paris, Strasbourg und Nancy. "In Paris hätten vor allem junge Polizisten gesagt, dass sie Vertrauen in die Hierarchien, in die Institution und in ihre Gewerkschaften verloren hätten", sagte Falcone.

Am Freitag hatte Präsident Hollande angekündigt, zu Beginn der Woche Vertreter der Polizei treffen zu wollen, um sich ihre Beschwerden anzuhören.