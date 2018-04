Vor Wahl in Ungarn Polens trügerische Hingabe zu Orban

Ungarns nationalistischer Kurs kommt in Polen gut an. Seit Jahren wächst die Nähe zwischen den Ländern. Doch wieviel Substanz hat die Achse Warschau-Budapest? Nicht so viel, wie es scheint.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

In Polen gibt es eine gefühlte enge Nähe zu dem nationalistisch geführten Nachbarland Ungarn im Süden. Dabei haben die beiden Ländern - abgesehen davon, dass sie beide Mitglieder des Ostblocks waren - herzlich wenig gemein: weder sprachlich, noch kulturell, noch in der Geschichte, noch im Verhältnis zu Russland.

Wie sich diese neue Verbundenheit das politische Leben der Bürger in den beiden Ländern vor der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag prägt, zeigte sich zum ungarischen Nationalfeiertag Mitte vergangenen Monats. Seit nunmehr sechs Jahren fahren polnische Nationalisten in das von ihnen sogenannte "gelobte Land der rechtspopulistischen Bewegung". Auch Rechtsradikale und Fußball-Schläger schließen sich diesen Reisen gern an.

Polnische Rechtsaktivisten am ungarischen Nationalfeiertag Mitte März am Bahnhof in Budapest. Das "gelobte Land der rechtspopulistischen Bewegung".

Alljährliche Wallfahrt polnischer Orban-Jünger

"Es sind mehrere tausend Polen aus der ganzen Welt angereist, ein sehr wichtiger Besuch", sagte Ryszard Kapuscinski von der rechten polnischen Tageszeitung "Gazeta Polska" in Budapest. "In Kürze wird es in Ungarn Parlamentswahlen geben, und wir wollen die Ungarn darin unterstützen, dass Viktor Orban Premierminister bleibt." Auf Orban könne man in Polen immer zählen. "Und auch er auf unsere Hilfe", so Kapuscinski. Die "Gazeta Polska" organisiert die alljährliche Wallfahrt polnischer Orban-Jünger.

Der Chef der Regeirungspartei PiS in Polen, Jaroslaw Kaczynski, hatte schon 2011 in der Opposition prophezeit, "dass es auch uns gelingen wird, aus Warschau ein Budapest zu machen". Seit 2015 regiert PiS nun tatsächlich. Und in manchem ähnelt Warschau nun wirklich Budapest. Wie in Ungarn machte die PiS-Partei aus Polen einen zunehmend autoritär regierten Staat. Die Staatsmedien brachte sie auf Linie und unabhängige Institutionen wie Gerichte setzte sie unter Druck.

International hat Polen auf diese Weise viele zuvor enge Partner vergrault - umso stärker betont die Regierung in Warschau nun die angeblich unverbrüchliche Freundschaft mit Budapest. Polens Premierminister Mateusz Morawiecki etwa erklärte unlängst zum Tag der polnisch-ungarischen Freundschaft in einem Web-Video: "Gegenüber wenigen Nationen hegen die Polen so warme Gefühle wie den Ungarn."

"Gegenüber wenigen Nationen hegen die Polen so warme Gefühle wie die Ungarn." Polens Ministerpräsident Morawiecki mit Ungarns Premierminister Orban, rechts.

Nie ernsthaft Krieg gegeneinander geführt

Polen und Ungarn eint zunächst etwas, was in dieser Region eher selten ist: Beide Länder führten nie ernsthaft Krieg gegeneinander. Es gab dynastische Verbindungen. Und die großen Niederlagen riefen in Ungarn wie Polen ähnlich traumatische Erfahrungen hervor, sagt Krzysztof Varga, ein polnischer Kolumnist mit ungarischen Wurzeln. "Das Unglück ist ein Element der nationalen Identität in diesem Teil Europas", so Varga. "Sowohl die Polen als auch die Ungarn lieben das Märtyrium. Beide stecken fest in ihrer Geschichte, die sie grundsätzlich interessanter finden als die Zukunft."

Während des Sozialismus' war der Austausch lebhaft. Ungarn reisten nach Polen wegen des Films und der vergleichsweise offenen Kultur an der Weichsel. Polen fuhren an die Donau wegen des üppigeren Warenangebots und dem Hauch von Westen dort.

Politische Rechte wird Träger der Völkerfreundschaft

Ungarns Premier Orban. "Je mehr Wahnsinn in Polen, desto besser für Orban."

Tatsächlich ist es heute die jeweilige politische Rechte der beiden Länder, die zu Trägern einer demonstrativen Völkerfreundschaft wurden. Hooligans beider Nationen pflegen Kampfgenossenschaften. Rechtsrock-Kapellen beschwören gern auch im zweisprachigen Duett die ungarische-polnische Waffenbrüderschaft.

Doch bei genauerer Hinsicht eint Ungarn und Polen dann doch nicht so viel, ganz abgesehen von den völlig unterschiedlichen Sprachen. Dass die vier Visegrad-Staaten im Osten der EU in der Flüchtlingsfrage an einem Strang ziehen, verdeckt andere, fundamentale Interessenkonflikte auf anderen Feldern - vor allem beim Thema Russland. Denn während Polen bei dem Thema traditionell hartleibig-feindselig auftritt, hat Orban keine Berührungsängste mit Putin.

"Die ganze Visegrad-Idee hat sich als Luftnummer entpuppt", sagt der polnische Kolumnist Varga. "Das einzige, was diese Länder verbindet, ist die Abneigung gegenüber Flüchtlingen. Und wer Orban kennt, der weiß: Berlin - das Zentrum Europas - wird für ihn immer wichtiger sein als Warschau." Deutschland sei für Orban fundamental, Polen nicht. Orban sage lediglich, was die Polen hören wollen. "Aber er wird Polen verkaufen, wenn es seinen Interessen dient", so Varga, der auch für die regierungskritische polnische "Gazeta Wyborcza" schreibt.

Demonstration zum ungarischen Nationalfeiertag in Budapest. In manchem ähnelt Warschau wirklich Budapest.

Ein Bündnis auf Zeit

Orban als Pragmatiker und Kaczynski als Ideologe - das ist eher ein Bündnis auf Zeit als etwas, womit man Europa neu aufstellen kann, sagen viele Politologen in Polen. Warum aber stellt Orban überhaupt seine angebliche Treue zu Polen so unübersehbar zur Schau?

"Für Orban ist es sehr günstig, was in Polen passiert", sagt Varga. "Denn Brüssel, Berlin und Paris haben ein Problem mit Polen und vergessen Ungarn. Ungarn erscheint da fast wie ein normales Land: je mehr Wahnsinn in Polen, desto besser für Orban."

In der Tat ist es Orban bislang gelungen, seine Partei in der Familie der europäischen Volksparteien zu halten - und damit Nahe an der Entscheidungsträger in der EU. Kaczynskis PiS dagegen steckt gemeinsam mit der deutschen AfD in der Europa-Skeptiker-Fraktion Europäische Konservative und Reformer - und kann von dort in der EU derzeit nicht viel bewegen.

Polnische Nationalisten beim ungarischen Nationalfeiertag in Budapest

Jan Pallokat, ARD Warschau

