Kritik an Polens Regierung Satire unerwünscht

Polens nationalkonservative Regierung greift gegen Kritiker im Land durch. Vor allem Satiriker bekommen das zu spüren. Zwei von ihnen sollen jetzt vor Gericht gestellt werden.

Von Martin Adam, ARD-Studio Warschau

Kritik an der derzeitigen polnischen Regierung ist zwar unerwünscht. Davon lassen sich viele Satiriker im Land jedoch nicht stören. Sie machen weiterhin Programm gegen den nationalkonservativen Kurs der regierenden PiS-Partei.

Die Satire findet vor allem auf dem Internet-Video-Portal Youtube statt und sieht unter anderem aus wie in einem Video der Satirikerin Klaudia Jachira: Die Kamera wackelt, das Fernsehstudio ist aus Papier selbstgebastelt, im Hintergrund sind grob ausgeschnittene Papierbuchstaben zu erkennen. Zu sehen ist das Logo des staatsnahen Fernsehens. Jachira beginnt ihre Ansage zu dem folgenden Programm mit übertrieben sanfter Stimme. Sie sagt:

"Hier ist das Frühlingsprogramm des polnischen Fernsehens. 6 Uhr: 'Guten Morgen' mit der Antikorruptionsbehörde. 7 Uhr: Frühstück mit Verhör. 9 Uhr: 'Geld aus der Staatskasse abzweigen- leicht gemacht' und um 10 Uhr 'Den Religionslehrer befriedigen - ein Programm für unsere jungen Zuschauer.'"

Lachen verboten - Satiriker in Polen

Sticheln gegen die PiS-Regierung

Jachira tritt in dem Video in ihrer Paraderolle als vermeintlich loyale Mitarbeiterin des Staatsfernsehsenders TVP auf. Sie stichelt gegen die PiS-Regierung und gegen die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen. Denn diese haben, aus Sicht der 30-Jährigen, jede Distanz zu Staat und Kirche aufgegeben.

Doch ihre Satiresendung wird für Jachira jetzt zu einem Problem. Weil sie im Video auf Youtube das TVP-Logo zeigt, hat der Intendant des Senders sie verklagt. Sie habe Markenrechte verletzt, so die Begründung.

Zwei Jahre Haft möglich

Die Satirikerin Klaudia Jachira gehört zum polnischen Satire-Nachwuchs und wurde verklagt. Ihr drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Für Jachira ist das schwer nachvollziehbar. "Es ist ja auch im polnischen Recht durchaus erlaubt, für Satire fremde Logos zu verwenden", sagt sie. "Der TVP-Intendant findet aber, ich hätte kein Satire-Video gemacht. Denn ich hätte schließlich gar nicht gelacht."

Jachira gehört zum polnischen Satire-Nachwuchs. Ihre Videos gibt es ausschließlich online zu sehen. Ihr Youtube-Kanal hat nur gut 5000 Abonnenten. Damit, dass sie dafür vor Gericht kommen könnte, hat sie nicht gerechnet. Damit, dass ihr für ihr Filmchen bis zu zwei Jahre Haft drohen, erst recht nicht.

"Ich dachte immer, dass ich zur glücklichsten polnischen Generation seit 20 Jahren gehöre", sagt Jachira. "Die, die immer in einem freien Land leben wird." Jachira sagt, sie bekomme Gänsehaut, wenn sie über das Thema spreche. Denn sie liebe das freie, das europäische, das offene Polen. "Doch dann kam die PiS, die alle Werte, die für mich so wichtig waren, vernichtet hat."

"Beleidigung des polnischen Volkes"

Dem Kabarettisten Antoni Szpak drohen wegen einer Zeitungskolumne bis zu drei Jahre Gefängnis. "Sogar im Kommunismus bin ich weder vor das Gericht noch vor den Staatsanwalt gezerrt worden", so Szpak.

Auch Antoni Szpak hatte eine Klageschrift im Briefkasten. Der Kabarettist hatte in einer Zeitungskolumne das innige Verhältnis von Kirche und Staat kritisiert. Nach einer Feier des katholischen Senders "Radio Maryja", bei der etliche hochrangige Politiker zu Gast waren, hatte Szpak geschrieben, so etwas könne nur in einem "blöden und spießigen Land" passieren. Dafür könnte er bis zu drei Jahre ins Gefängnis gehen - wegen "öffentlicher Beleidigung des polnischen Volkes".

Szpak sagt, ihn erinnere das an längst vergangenen Zeiten. "Sogar im Kommunismus bin ich weder vor das Gericht noch vor den Staatsanwalt gezerrt worden. Ich dachte, dass es bei uns jetzt läuft wie im Westen. Danach haben wir ja auch immer gestrebt. Und plötzlich zeigt sich, dass wir uns im Kreis gedreht haben." Der Kabarettist sagt, Polen komme "dem untergangenen System" wieder näher.

Vor 1989 hätten die Menschen in Polen Politik und Mangelwirtschaft nur durch Lachen ertragen können, so Szpak. Heute gebe es ein 35 Seiten langes Rechtsgutachten über seine Kolumne, in dem ihm Staatsfeindlichkeit belegt werden soll. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten von der Staatsanwaltschaft. Zu einem Interview mit der ARD war dort niemand bereit.

Kauziger, einsamer Strippenzieher Kaczynski

Der Schauspieler Robert Gorski als Jaroslaw Kaczynski in der Sendung "Das Ohr des Parteivorsitzenden". Gorski ist bisher nicht verklagt worden. "Wir graben mit unserem Team einen Tunnel ins Gefängnis."

Doch bissige Satire gibt es nach wie vor in Polen. "Das Ohr des Parteivorsitzenden" ist ein Format, das sich gnadenlos den PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski vornimmt. Obwohl Kaczynski ein einfacher Abgeordneter ist und über kein offizielles Regierungs- oder Parlamentsamt verfügt, gilt er als die graue Eminenz der polnischen Regierung.

In der Satire-Serie, die über Youtube regelmäßig mehrere Millionen Zuschauer erreicht, wird Kaczynski vom Schauspieler Robert Gorski als kauziger, einsamer, aber sehr mächtiger Strippenzieher dargestellt. Gorski und sein Team sind bisher nicht verklagt worden. Sie solidarisieren sich jedoch deutlich mit ihren Kollegen. "Wenn unser Kollege verurteilt wird, bin ich der erste, der sich zum Gericht begibt, um dort zu protestieren und ihn aus Feindeshand zu befreien", sagt Gorski im Ton eines Satirikers. "Wir graben mit unserem Team einen Tunnel ins Gefängnis oder greifen das Gebäude einfach gleich am hellichten Tage an."

Allein die Strafandrohung erzielt Wirkung

Die Satirikerin Jachira: "Viele große Kabaretts haben längst aufgehört, die politische Lage zu kommentieren."

Ob es für Klaudia Jachira und Antoni Szpak tatsächlich zum Prozess kommt, ist unklar. Beide wurden bereits von der Polizei verhört. Doch auch ohne Urteil erziele schon allein die Strafandrohung Wirkung, so Jachira. "Viele große Kabaretts haben längst aufgehört, die politische Lage zu kommentieren", sagt sie. "Sie befassen sich jetzt mit Massenkultur, verkleiden sich lustig, es geht ausschließlich um Mann-Frau-Beziehungen und Alkohol."

Sie selber, so sagt Jachira, bleibe dann doch lieber bei der Politik.