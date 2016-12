In Polen protestieren mehr als 2000 Menschen gegen die konservative Regierung, Demonstranten blockieren die Zugänge zum Parlament in Warschau. Der Grund: Die Regierung versucht trotz scharfer Kritik, den Zugang von Journalisten zum Parlament einzuschränken.



In der polnischen Hauptstadt Warschau protestieren zahlreiche Menschen gegen die nationalkonservative Regierung. Nach Angaben von polnischen Medien befinden sich rund 2500 Demonstranten vor dem Parlament, einzelne Gruppen blockierten am Abend alle Zugänge des Gebäudes, in dem die Abgeordneten noch tagten. Die Polizei bemüht sich, die Menschen zurückzudrängen und rief die Demonstranten über Lautsprecher auf, sich zurückzuziehen. Andernfalls würde sie sie mit Gewalt auseinanderdrängen, berichtete ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters vor Ort.

Parlamentszugang für Journalisten soll eingeschränkt werden

Die Menschen hatten begonnen sich zu versammeln, als die Abgeordneten ein Vorhaben der Regierung debattierten, das den Zugang für Journalisten zu den Parlamentssitzungen einschränken soll. Zuvor hatten bereits zahlreiche Journalisten gegen diesen Vorstoß protestiert: Die Regierung will ab 2017 die meisten Reporter nicht länger aus dem Parlamentsgebäude selbst, sondern nur noch aus einem Medienzentrum berichten lassen. Im Parlament dürften dann nur noch zwei feste Parlamentskorrespondenten pro Redaktion sitzen. Dadurch drohe ein eingeschränkter Zugang zu Informationen, die Regierenden wollten unangenehmen Fragen ausweichen, so die Kritik.

Protest der polnischen Opposition gegen die geplanten Einschränkungen für Journalisten im Parlament.

Die nationalkonservative Regierung hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr eine Reihe von Reformen umgesetzt, die nicht nur von der Opposition des Landes, sondern auch von der EU als Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert werden. So stieß die Reform des polnischen Verfassungsgerichts auf heftige Kritik: Brüssel wirft der Warschauer Regierung vor, rechtswidrig die Ernennung mehrerer Verfassungsrichter rückgängig gemacht, die Unabhängigkeit des Gerichts eingeschränkt und seine Beschlüsse missachtet zu haben.