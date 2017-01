Die NATO stärkt ihre Ostflanke und entsendet nach und nach mehr als 4000 Soldaten nach Polen, Lettland, Litauen und Estland. Im polnischen Zagan wurden die US-Soldaten mit einer Zeremonie begrüßt. Russland spricht von einer Bedrohung.

Die polnische Regierung hat mit einer Zeremonie die neu stationierten US-Soldaten in ihrem Land begrüßt. Die Veranstaltung in der westpolnischen Stadt Zagan erfolgte 23 Jahre, nachdem die letzten sowjetischen Truppen Polen verlassen hatten. Es ist das erste Mal, dass westliche Soldaten auf einem dauerhaften Stützpunkt an der Ostflanke der NATO stationiert werden.

Im Rahmen der US-Operation "Atlantic Resolve" werden mehr als 4000 US-Soldaten nach Polen, Lettland, Litauen und Estland geschickt. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in den osteuropäischen NATO-Ländern zu sichern, die an Russland grenzen und sich seit Ausbruch der Ukraine-Krise von dem Nachbarn bedroht fühlen. Russland bezeichnete die Stationierung als Bedrohung für seine eigene Sicherheit.

"Ein wichtiger Tag für Polen"

Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo sprach von "einem wichtigen Tag für Polen, für Europa, für unsere gemeinsame Verteidigung". Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz sagte zu den Soldaten: "Wir haben eine sehr lange Zeit auf Sie gewartet, Jahrzehnte."

Norddeutschland war logistische Drehscheibe für den Transport von Personal und Material. Der US-Konvoi war vergangene Woche in Bremerhaven angekommen und von dort aus nach Ost- und Mitteleuropa aufgebrochen.

In Litauen werden Ende Januar auch erste deutsche NATO-Soldaten erwartet auf dem Militärstützpunkt Rukla erwartet. Sie sollen einen Truppenverband von Soldaten aus Deutschland, den Benelux-Staaten und Norwegen anführen.