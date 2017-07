Justizreform in Polen EU-Kommission leitet Verfahren ein

Die EU-Kommission macht ernst mit ihrer Warnung an Polen: Wegen der drohenden Entmachtung der Justiz hat Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Warschau drohen damit eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und Geldstrafen.

Die EU-Kommission hat das wegen der umstrittenen Justizreform angekündigte Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Dies sei nach der Veröffentlichung eines der Gesetze im polnischen Gesetzesblatt geschehen. Ein Vertragsverletzungsverfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und Geldstrafen führen.

Die Kommission hatte diesen Schritt bereits Mitte der Woche angekündigt. Ihrer Ansicht nach verstößt die Justizreform nicht nur gegen die polnische Verfassung, sondern auch gegen Grundwerte der EU. Die Regierung in Warschau hatte die Warnung aus Brüssel als "Erpressung" zurückgewiesen.

Das polnische Parlament hatte in den vergangenen Wochen im Rahmen der Justizreform mehrere Gesetze verabschiedet: Die Novellen sollen es der Regierung ermöglichen, Richter des Obersten Gerichts in den Ruhestand zu schicken und ihre Posten neu zu besetzen. Die Richterposten in dem Landesrichterrat sollten ebenfalls neu besetzt werden.

Polens Präsident Andrzej Duda hatte sein Veto gegen einige der Gesetzesentwürfe eingelegt. Seit Wochen wird landesweit gegen die Reform protestiert.