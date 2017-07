Zehntausende hatten in den vergangenen Tagen gegen die umstrittene Justizreform der nationalkonservativen Regierung protestiert - nun können sie hoffen: Polens Präsident Andrzej Duda kündigte an, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen.

Im Streit über die Justizreform in Polen stellt sich Präsident Andrzej Duda gegen die konservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Duda kündigte in Warschau sein Veto gegen die Reform an. Die Gesetze zum Obersten Gerichtshof und zum Landesrichterrat müssten geändert werden, sagt er in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung.

Die umstrittene Reform hatte in der Nacht zum Samstag im Senat die letzte Parlamentshürde genommen hatte. Allein Dudas Unterschrift fehlte noch.

Das Gesetz sollte es der Regierung unter anderem ermöglichen, Richter am obersten Gerichtshof zu entlassen und zu ernennen. Gegen die Reform hatten seit Wochen Zehntausende Menschen protestiert.

Weitere Informationen in Kürze.