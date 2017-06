Der pazifische Ozean droht zu einer gigantischen Müllkippe zu werden - so sehr, dass nun auch die G20-Staaten Handlungsbedarf sehen. Sie haben sich in Bremen auf einen Aktionsplan geeinigt. Das Ziel: Weniger Plastik in den Meeren.

Es sind riesige Müllberge, die in den Weltmeeren treiben. Über 140 Millionen Tonnen Abfälle werden vermutet. Vor allem Plastikteile werden zur wachsenden Bedrohung für Seevögel und Fische. Dem Problem haben sich nun die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) angenommen. In Bremen einigten sich Regierungsvertreter und Experten auf einen gemeinsamen Aktionsplan. Die Länder wollen gemeinsam verhindern, dass Plastikmüll über Abwässer in die Meere gelangt.

Riesige Müllstrudel im Pazifik

Besonders betroffen von der Vermüllung ist der pazifische Ozean - hier bildeten sich vielerorts riesige Müllstrudel, die auf der Meeresoberfläche treiben. "Das Ausmaß der Müllmengen ist jetzt schon unfassbar groß", sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Sie mahnte zur Geschlossenheit und Eile, um die Vermüllung noch zu stoppen. Zwei oder drei Länder allein könnten dieses Problem nicht erfolgreich angehen, sagte Hendricks. Bereits 2015 hatten die G7-Staaten sich auf einen Fahrplan geeinigt, diesem folgen nun die G20. Der Schutz der Meere sei mit der Einigung nun "weltweit ganz vorn ins Bewusstsein gerückt", so Hendricks.

Vor allem über Abwässer gelangt der Müll zuerst in Seen und Flüsse und von da in die Meere. Als "wesentliche Stellschrauben" nannte Hendricks die Abwasserreinigung und ein funktionierendes Abfallmanagement. Es müsse ein flächendeckendes System zur Erfassung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen geben.

An dem Treffen in Bremen nahmen neben Politikern auch Vertreter von UN-Organisationen, der Industrie, Wissenschaft sowie internationaler Finanzinstitute und der Zivilgesellschaft teil.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 01. Juni 2017 um 15:00 Uhr.