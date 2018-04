Im Oktober verbrannte sich Piotr Szczesny mitten in Warschau - aus Protest gegen die nationalkonservative Regierung. Inzwischen ist der Tatort eine Pilgerstätte für Unzufriedene.

Von Dominik Lenz und Olaf Bock, ARD-Studio Warschau

Im Herzen Warschaus, direkt vor dem monumentalen Kulturpalast, setzte Piotr Szczęsny am 19. Oktober 2017 ein drastisches Zeichen des Protests: Er übergoss sich mit Benzin und steckte sich selbst in Brand.

Dazu ließ er ein Lied über die Freiheit laufen und daneben fand man sein politisches Manifest. "Er wollte schreien und die Menschen aufwecken", sagt sein Freund und Kollege Cezary Ulasinski über Szczęsny. Die Selbstverbrennung habe er als Warnung gesehen, als "eine Flamme, die zeigt, wie die Wirklichkeit ist. Eine Flamme, die zeigt, dass man nicht mehr gleichgültig sein kann".

Piotr Szczesny starb zehn Tage nach der Selbstverbrennung.

Ein Manifest gegen die Regierung

Szczęsny starb nach zehn Tagen im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Kurz danach versammelten sich Hunderte am Ort des Geschehens und zitierten Teile des Manifests. Es richtet sich gegen die jetzige rechtskonservative PiS-Regierung: Gegen die - nach Szczęsnys Meinung - Unterordnung der Justiz unter die Politik, gegen die Einschränkung der Medien, gegen Fremdenhass und die wachsende Spaltung der polnischen Gesellschaft. "Ich liebe die Freiheit, deshalb habe ich mich verbrannt", schrieb er.

Mit seiner Tat nahm Szczęsny die Reihe von Selbstverbrennungen in kommunistischen Zeiten auf. Wie der polnische Staatsbeamte, der sich 1968 als "grauer, gewöhnlicher Mensch" bezeichnete. So nannte sich auch Piotr Szczęsny.

Der Tod - geplant wie bei einem Uhrwerk

Der Chemiker Szczęsny war ein politisch denkender Mensch, der unter anderem mit Schulungen für Bürgermeister und Vereine das öffentliche Leben verbessern wollte. Vor seinem Tod schrieb er Abschiedsbriefe und Anweisungen zur Beerdigung. Ihr Vater habe alles genau geplant, sagt die Tochter: "Wie bei einem Uhrwerk, das war nicht die spontane Tat eines Irren."

Tatsächlich verstehen die Anhänger der PiS-Regierung das Aufheben um die Selbsttötung nicht, mitten in der Demokratie Polen, wo es natürlich Meinungsvielfalt und unabhängige Gerichte gebe. Regierungsnahe Medien verweisen darauf, dass Szczęsny an Depressionen gelitten habe.

Gabriela Lazarek liest fast jeden Tag öffentlich aus Szczęsnys Manifest und Briefen.

Doch Szczęsnys Botschaft wird ins Land getragen. Seit Monaten stellt sich die Friseurin Gabriela Lazarek fast täglich in seinem Heimatort Cieszyn in Südpolen auf den Marktplatz, liest aus seinen Briefen und dem Manifest. Sie ist zornig über die Gleichgültigkeit ihrer Mitmenschen. Und politisch ist sie frustriert: "Wir haben eigentlich keine Demokratie mehr in unserem Land, die Gerichte sind abhängig von einer Partei, sie bricht die Verfassung, die Menschenrechte, Frauenrechte. Das öffentliche Fernsehen ist parteiisch und serviert den Menschen nur Lügen", sagt sie.

Katholisches Begräbnis trotz Selbsttötung

Zur Szczęsnys Beerdigung im November in Krakau reisten hunderte Menschen an. Er bekam eine christliche Bestattung, obwohl der katholische Glaube Selbstmord ablehnt. Doch Bischof Tadeusz Pieronek stellte sich hinter Szczęsnys Anliegen. Es sei "eine Verzweiflungstat, aber auch eine Heldentat" gewesen.

Bischof Pieronek sieht in der Selbstverbrennung eine Heldentat.

Für diese Sicht ist er innerhalb seiner eigenen Kirche umstritten. "Dieser Verzweiflungsschritt war ein Appell an die Regierenden, dass sie ihr Volk betrachten, wie es sich gehört. Er spricht in seinem Appell eigentlich alle Sorgen an, die uns die Regierung seit zwei Jahren bereitet", meint Pieronek.

Der Ort der Selbstverbrennung von Piotr Szczęsny in Warschau ist zu einer Art Pilgerstätte geworden für die politisch unzufriedenen Gegner der jetzigen PiS-Regierung mitten im Lärm der Großstadt. Im Boden erinnert inzwischen eine Steinplatte an ihn, darauf die Inschrift: "Ich, der gewöhnliche, graue Mensch".

Tödlicher Protest – ein halbes Jahr nach der Selbstverbrennung in Warschau

Dominik Lenz, ARD Warschau

27.04.2018 14:54 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete das Europamagazin am 22. April 2018 um 12:45 Uhr.