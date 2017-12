Philippinen Tote durch Brand in Einkaufszentrum befürchtet

In der philippinischen Stadt Davao ist in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum ein Feuer ausgebrochen. Behörden befürchten, dass Dutzende Menschen in dem Gebäude eingeschlossen oder ums Leben gekommen sein könnten. Die Löscharbeiten dauern noch an.

In der philippinischen Stadt Davao sind offenbar bis zu zwei Dutzend Menschen in einem brennenden Einkaufszentrum eingeschlossen. Das teilten örtliche Behörden mit. Das Feuer war am Samstagnachmittag (Ortszeit) in dem vierstöckigen Gebäude ausgebrochen. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Paolo Duterte, sprach sogar von bis zu 37 Todesopfern, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Aus anderer Quelle wurden diese Angaben bislang nicht bestätigt.

Es sei noch unklar, wann Feuerwehrkräfte in das brennende Gebäude vordringen können, sagte die Sprecherin der Katastrophenhilfe des Landes, Romina Marasigan. Noch sei der Brand nicht vollständig gelöscht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, das ausbrach, kurz nachdem die NCCC Mall of Davao an diesem Tag geöffnet hatte, ist noch unklar.

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, und Vertreter der katholischen Kirche besuchten den Unglücksort und trafen dort Angehörige der Eingeschlossenen.

