Drei Tage nach dem Anschlag in St. Petersburg präsentiert der russische Inlandsgeheimdienst einen Fahndungserfolg: Der mutmaßliche Attentäter sei gefasst, meldet der FSB. Bei der Explosion einer Nagelbombe in einem Supermarkt waren 18 Menschen verletzt worden.

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige werde nun vernommen, teilte der FSB der staatlichen Agentur Tass zufolge mit. Details zur Festnahme und zur Identität des Verdächtigen nannte der FSB nicht. Es hieß lediglich, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt.

Am Mittwoch war in einem Supermarkt in Russlands zweitgrößter Stadt eine selbstgebaute Nagelbombe mit einer Sprengkraft von etwa 200 Gramm Dynamit explodiert. 18 Menschen wurden dabei verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamiert die Tat für sich. Präsident Wladimir Putin sprach rasch von einem Terroranschlag und ordnete an, dass Polizei und Geheimdienste Terrorverdächtige sofort erschießen sollten, wenn sie sich ihrer Festnahme widersetzten.

Im Internet kursierten kurz nach der Explosion nicht verifizierte Überwachungsvideos, die einen jungen Mann als möglichen Täter zeigten. Er soll eine Tasche im Schließfach des Supermarktes deponiert und daraufhin das Geschäft im Osten der Stadt verlassen haben.

FSB vereitelte mehrere Anschläge

Der Inlandsgeheimdienst FSB gibt immer wieder Erfolge bei Razzien bekannt. Alleine in diesem Jahr sollen zahlreiche Terrornetzwerke ausgehoben worden sein. Mitte Dezember teilte Putin mit, dass aufgrund von Informationen des US-Geheimdienstes CIA ein Anschlag auf die Kasaner Kathedrale von St. Petersburg habe verhindert werden können.

Sabine Stöhr, ARD Moskau

