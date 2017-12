Mitten im russischen Vorweihnachtsgeschäft ist in einem Supermarkt in St. Petersburg eine Bombe explodiert. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft stuft den Vorfall als versuchten Mord ein. Zum Motiv wird in alle Richtungen ermittelt.

Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Einkaufszentrum der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Das teilte der Chef des St. Petersburger Büros der staatlichen Ermittlungsbehörde, Alexander Klaus, mit. Die Verletzten seien im Krankenhaus behandelt worden.

Nach seinen Angaben explodierten in einem Bereich des Supermarkts zur Aufbewahrung für Kundentaschen etwa 200 Gramm Sprengstoff. Man gehe von einer Straftat aus. Der oder die Täter und ihre Hintermänner waren zunächst nicht bekannt.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Bombe sei zusätzlich mit Metallteilen gefüllt gewesen, sagte eine Sprecherin der Behörde in Moskau. Ein Vertreter des Katastrophenschutzministeriums sagte der Agentur Interfax, am Explosionsort sei kein Feuer ausgebrochen. Alle Kunden seien in Sicherheit gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft stuft den Vorfall als versuchten Mord ein. Kein mögliches Motiv werde ausgeschlossen, hieß es weiter.

Explosion in Supermarkt in St. Petersburg

Sabine Stöhr, ARD Moskau

