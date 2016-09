Der Friedensnobelpreisträger Shimon Peres ist im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Der langjährige israelische Spitzenpolitiker sei am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben, sagte sein persönlicher Arzt und Schwiegersohn Rafi Walden der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten bereits israelische Medien über den Todesfall berichtet. Demnach starb Peres um 3.40 Uhr Ortszeit. Von 2007 bis 2014 führte Peres Israel als Staatsoberhaupt. Mit ihm geht einer der letzten großen Zeitzeugen des Landes.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Tel Aviv

In Israel sorgte Shimon Peres mit einer Standpauke zuletzt für Schlagzeilen. Er ermahnte die rechts-nationale Regierung und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu: "Ohne Zwei-Staaten-Lösung, ohne einen israelischen und einen palästinensischen Staat, finden wir uns in einem bi-nationalen Staat wieder. Wir müssen heute eine schwerwiegende Entscheidung treffen, damit Israel ein Vorzeigestaat ist, ein jüdischer und demokratischer Staat."

Eine Entscheidung für zwei Staaten bedeutet ein Ende des israelischen Siedlungsprojekts. Dabei war Peres einer der ersten Politiker, der jüdische Siedlungen im Westjordanland errichten ließ. Es ist einer der Widersprüche in seinem langen und bewegten Leben.

Shimon Peres, geboren am 2. August 1923 als Sohn eines Getreide- und Holzhändlers in damaligen Osten Polens, hat die Geschichte Israels mehr als 70 Jahre geprägt. Er war hatte zahlreiche Ministerämter inne, war mehrmals Ministerpräsident und von 2007 bis 2014 Präsident des Staates Israel. Im Jahr 1994 erhielt er für seine Bemühungen im Nahen Osten zusammen mit Yitzhak Rabin und Jassir Arafat den Friedensnobelpreis.

Als 11-Jähriger nach Palästina

Peres wird 1923 in Wiszniewo im damaligen Polen geboren. Als 11-Jähriger bricht er mit seinem Vater ins britische Mandatsgebiet Palästina auf. Zurück bleibt der geliebte Großvater.

An diesen erinnerte er als Staatspräsident in einer Rede 2010 vor dem Bundestag: "Ich erinnere mich an seine letzten Worte, die mir befahlen: 'Mein Junge, bleib immer ein Jude!' Die Lokomotive pfiff und der Zug setzte sich in Bewegung. Ich blickte meinem Großvater durchs Fenster nach, bis seine Gestalt verschwand. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah."

Als deutsche Soldaten in Wieszniewo einmarschierten, befahlen sie allen jüdischen Bewohnern, sich in der Synagoge zu versammeln. Dann verriegelten sie die Türen und zündeten das Holzgebäude an.

Verhandlungen mit Franz Josef Strauß

Trotz der Ermordung seiner Familie trat Peres nach Ende des Zweiten Weltkriegs politisch für eine Annäherung zwischen Israel und Deutschland ein.

1956 kam er 33-jährig als Generaldirektor des Verteidigungsministeriums auf den damaligen deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß zu und sagte: "Wir werden aus allen Richtungen bedroht und angegriffen. Deutschland sollte sich zum Teil für die Sicherheit Israels verantwortlich fühlen. Denn Israel ist klein und schwach, weil wir ein Drittel unseres Volkes verloren haben durch die Nazis." Strauß soll ihm damals geantwortet haben: "Das macht Probleme. Aber vielleicht können wir Waffen abgeben statt zu verkaufen."

Sein Leben lang setzte sich Shimon Peres für die Versöhnung von Israel und Deutschland ein.

Der Deal blieb zunächst geheim. Es dauerte immerhin noch neun Jahre, bevor beide Staaten diplomatische Beziehungen aufnahmen. Peres erinnerte sich in einem Gespräch auch an diese Zeit: "Ich habe noch Adenauer kennengelernt. Er hatte verstanden, was getan werden muss. Zum Glück hatte er mit Ben Gurion einen Partner, der das gleiche sagte: 'Wir müssen die Zukunft gestalten und nicht nur an die Vergangenheit erinnern.'"

Friedensnobelpreis - Triumph und Niederlage

Der größte Triumph im Leben von Peres war womöglich auch seine größte Niederlage. 1994 wird ihm der Friedensnobelpreis verliehen - gemeinsam mit Ministerpräsident Jizchak Rabin und dem palästinensischen PLO-Chef Jassir Arafat. Ihr Verdienst sind Friedensgespräche zur Lösung des Nahost-Konflikts.

Die Osloer Verträge gelten seit mehr als 20 Jahren. Doch der Frieden bleibt aus. "Oslo hat die Lage im Nahen Osten verändert - und das ist unumkehrbar", war Peres überzeugt.

"Peres ist Peres"

International gewann Peres mit jedem Jahr an Ansehen. Daheim blieb es für ihn schwer. In Israel war Peres bei der politischen Linken als Opportunist verschrien. Auch bei denen, die ihn von Beginn an kannten. Wie der Journalist Uri Avneri - ebenfalls Jahrgang 1923 - der ihn so beschrieb: "Peres ist Peres. Im Grunde ein unernster Mensch, Ein Menschen ohne wirklichen Inhalt, ohne Prinzipien oder Werte. Er ist, was er ist. Er war immer so."

Mit Peres geht einer der letzten großen Vertreter auf internationalem Parkett und ein großer Zeitzeuge.

Das rechte Lager zeichnete von Peres dagegen das Bild eines hoffnungslosen Optimisten und Träumers, der Gefahren nicht erkannte.

Der Wille zum Gestalten

Peres haftete in Israel die Erinnerung an, nie eine Wahl gewonnen zu haben. Selbst die als sicher geltende Abstimmung zum Staatspräsidenten verlor er zunächst. Erst 2007 wurde er als Präsident vereidigt.

Bei einem Gespräch mit Peres über seine politische Karriere fehlt jedes Anzeichen für Reue oder Härte: "Nein, ich blicke voraus auf das, was morgen passiert", sagte er und weiter: "Die Vergangenheit ist tot. Es macht keinen Sinn sich damit auseinanderzusetzen." Gut oder schlecht, das sollten andere beurteilen. Er setze seine ganze Energie für das ein, was morgen komme.

Mit Peres Tod verliert Israel einen Zeitzeugen, einen Politiker mit unbedingten Willen zum Gestalten und seinen letzten wichtigen Vertreter auf internationalem Parkett.