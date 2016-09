Der verstorbene israelische Altpräsident Peres wird heute in Jerusalem beigesetzt. Zu der Zeremonie werden Delegationen aus 70 Ländern erwartet, darunter US-Präsident Obama und Bundespräsident Gauck. Israels Polizei steht vor einem Großeinsatz

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Tel Aviv

Wenige Stunden vor der Beisetzung von Shimon Peres hat Israels Polizei nach eigenen Angaben auf Bitten des Geheimdienstes jüdische und arabische Verdächtige festgenommen. Es handle sich um prominente Figuren, die womöglich die Zeremonie hätten stören wollen, so Polizeichef Roni Alscheich.

"Wir stehen vor einem sehr großen, sehr bedeutsamen, sehr komplexen Einsatz, den wir in diesem Umfang im Vergleich zu den vergangenen Polizeieinsätzen noch nie hatten", räumte der Polizeichef ein. Als Herausforderung gilt die Sicherheit der internationalen Gäste. Allein US-Präsident Barack Obama reist mit einer 32-köpfigen Delegation an. Mit dabei sind Außenminister John Kerry, Sicherheitsberaterin Susan Rice und der frühere Nahostgesandte Martin Indyk.

Delegationen aus 70 Ländern erwartet

Die deutschen Teilnehmer an der Trauerfeier, Bundespräsident Joachim Gauck und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dürfen keinen eigenen Stab mitbringen. Mitarbeiter der Peres-Friedenszentren rechnen mit der Teilnahme von Delegationen aus 70 Ländern.

Mit der Ankunft des Sarges auf dem Herzl Berg in Jerusalem beginnt die Zeremonie. Neben Politikern wird auch der israelische Schriftsteller und Peres-Vertraute Amos Oz sprechen - ebenso die erwachsenen Kinder des Verstorbenen. "Meinem Vater war es wichtig, dass am Tag des Abschieds all seine Kinder reden werden und das werden wir: ich, mein Bruder und meine Schwester", erklärte Chemi Peres, der Sohn des verstorbenen Politikers.

Shimon Peres, geboren am 2. August 1923 als Sohn eines Getreide- und Holzhändlers im damaligen Osten Polens, hat die Geschichte Israels mehr als 70 Jahre geprägt. Er hatte zahlreiche Ministerämter inne, war mehrmals Ministerpräsident und von 2007 bis 2014 Präsident des Staates Israel. Im Jahr 1994 erhielt er für seine Bemühungen im Nahen Osten zusammen mit Yitzhak Rabin und Jassir Arafat den Friedensnobelpreis.

Obama-Rede vor der Beisetzung

Vor der eigentlichen Beisetzung ergreift US-Präsident Obama dann das Wort. Er wird es sich kaum nehmen lassen, Peres' Leben mit den Herausforderungen der heutigen Zeit in Verbindung zu setzen.