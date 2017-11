Nach einem Brand in einem Wohnblock geht die Stadt Peking nun gegen billig oder illegal errichtete Gebäude vor. Folge: Die Bewohner solcher Häuser werden rücksichtslos auf die Straße gesetzt. Das trifft vor allem Wanderarbeiter.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Auf einer Straße im Süden von Peking schaufeln Behördenmitarbeiter mit schwerem Gerät Schutt beiseite. Es sieht aus wie nach einer Naturkatastrophe. Seit mehreren Tagen räumen die Behörden hier systematisch Sammelunterkünfte und improvisierte Wohnungen. Viele Gebäude wurden dabei ganz abgerissen.

Schätzungsweise Zehntausende Menschen sind betroffen, sie stehen plötzlich ohne Bleibe da. Einige haben Peking fluchtartig verlassen, viele andere kampieren mit Sack und Pack irgendwo auf der Straße, und das bei Temperaturen unter Null Grad.

Und wohin jetzt? Auch dieses Paar musste seine Unterkunft kurzfristig räumen.

Familien werden auf die Straße gesetzt

Betroffen sind vor allem Arbeitsmigranten aus anderen chinesischen Provinzen, die zeitweise in Peking arbeiten. Viele haben Kinder. Eine Frau, die seit einigen Jahren immer für sechs Monate am Stück in Peking lebt und arbeitet, ist mit ihrer Familie vor ein paar Tagen aus ihrer kleinen Unterkunft rausgeflogen.

Jetzt will sie zurück in ihr Heimatdorf in der nördlichen Provinz Hebei. Ob sie dort unterkommt, weiß sie nicht, bei ihrem letzten Besuch sei dort alles "sehr chaotisch" gewesen. Und dennoch: "Ich will einfach nur nach Hause. Hier ist es so kalt, nachts frieren wir."

Eine andere Frau zeigt auf einige vollgepackte Tüten, das sei alles, was sie an Gepäck noch habe: "Ich habe einfach alles in Plastiktüten gestopft, die ich gefunden habe.“

Die Anordnung der Zwangsräumung erfolgen zumeist kurzfristig.

Gebraucht, solange es den Behörden passt

Ohne die so genannten Wanderarbeiter läuft in chinesischen Großstädten quasi nichts: Sie liefern Pakete aus, bedienen in Restaurants und arbeiten auf Baustellen oder als Wachleute.

Seit rund einer Woche werden diese Menschen aber nun aus ihren Wohnheimen geworfen. Auslöser war ein Brand in einer der Unterkünfte, bei dem vor zehn Tagen 19 Menschen ums Leben kamen.

Diesen Vorfall nutzt die Pekinger Stadtregierung nun, um andere vermeintlich unsichere Unterkünfte zu räumen. Polizisten, Feuerwehrleute, aber auch viele spontan angeheuerte Rausschmeißer forderten Bewohner der betroffenen Wohnungen auf, diese binnen Stunden zu räumen.

Keine Zeit, alles einzupacken: Die Folgen der Zwangsräumungen sieht man auf vielen Straßen in Peking.

Anordnung ohne Vorwarnung

Die Menschen hatten kaum Zeit, ihre Habseligkeiten zusammenzuräumen. Roseann Rife von Amnesty International in Hongkong sagt, auf den Straßen sehe man Menschen mit Koffern, Taschen und Kisten, überall liege Schutt, Gerümpel und Habseligkeiten der ehemaligen Bewohner herum.

Die staatlichen Medien Chinas schweigen zu all diesen Vorfällen. In den Online-Netzwerken kursieren unzählige Berichte, Fotos und Videos, die häufig aber von den staatlichen Zensoren schnell gelöscht werden.

Zwangsräumungen in Peking sorgen für Entsetzen

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

28.11.2017 11:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Pekinger zeigen Mitgefühl

Trotzdem zeigen sich viele Pekinger solidarisch mit den Zehntausenden Arbeitsmigranten, die plötzlich ohne Bleibe dastehen. Online wurden spontan Hilfsaufrufe gestartet, Menschen sammeln Altkleider oder stellen Zimmer zur Verfügung.

Doch auch diese Hilfsangebote werden von den staatlichen Zensoren aus den Online-Foren und den Messenger-Konversationen häufig einfach herauszensiert und gelöscht. Roseann Rife von Amnesty International glaubt, die chinesische Regierung habe vor allem Angst davor, "dass sich Organisationen bilden oder eine Zivilgesellschaft entsteht".

Mehr als 100 chinesische Intellektuelle verurteilten inzwischen die Zwangsräumungen in einem offenen Brief. In einem seltenen Fall von offenem zivilgesellschaftlichem Engagement sprachen sie von rücksichtslosen Aktionen.

Dieser Beitrag lief am 28. November 2017 um 05:57 Uhr im Deutschlandfunk.