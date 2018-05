Im griechischen Hafen Patras versuchen Flüchtlinge immer wieder, sich auf Lastwagen zu verstecken, um mit der Fähre nach Italien zu gelangen. Nun gab es schwere Zusammenstöße, bei denen ein 17-Jähriger getötet wurde.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio

In der vergangenen Nacht gab es in Griechenland erneut Revierkämpfe zwischen Migrantengruppen. In und vor Lagerhallen am Hafen von Patras waren die Kämpfe nach Polizeiangaben besonders heftig. Junge Afghanen und Pakistaner schlugen sich gegenseitig mit schweren Eisenstangen. Sie setzten auch Steine und Messer ein.

Ein 17-jähriger Afghane wurde dabei am Kopf so schwer getroffen, dass er starb. Zahlreiche junge Männer wurden verletzt. Die Polizei konnte die Lage am Morgen nach einem stundenlangen Einsatz beruhigen.

Viele Flüchtlinge harren wochenlang in alten Fabrikhallen aus (Archivfoto vom 7. März 2018).

Viele verharren seit Wochen in Hallen

Im Hafen von Patras versuchen trotz strengster Kontrollen vor allem junge Männer immer wieder, sich in Lastwagen zu verstecken, um auf eine der großen Fähren nach Italien zu kommen. Wer ertappt wird, muss auch in Griechenland mit Abschiebung rechnen. Viele der seit Wochen in dunklen Hallen ausharrenden Flüchtlinge sind verzweifelt und gereizt.

Insgesamt hat sich die Zahl der neu nach Griechenland gekommenen Migranten in den vergangenen Wochen stark erhöht. Sowohl auf die griechischen Inseln als auch über den Grenzfluss Evors im Nordosten Griechenlands flohen seit März deutlich mehr Migranten aus der Türkei als im vergangenen Jahr um diese Zeit.

Regierung will alte Flüchtlingslager wieder öffnen

Die griechische Regierung versucht im Moment, geschlossene ehemalige Flüchtlingslager im Raum Thessaloniki wieder neu zu öffnen, um die mehreren tausend neu ins Land gekommenen Menschen unterzubringen. Einige nach Nordgriechenland gekommene Flüchtlinge leben im Moment unter freiem Himmel oder nur behelfsmäßig in Zelten.

Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte in dieser Woche bei einem Besuch auf Inseln der Nordägäis betont, dass seine Regierung weiterhin alles tun wolle, um die Situation der Flüchtlinge weiter zu verbessern. Aus den überfüllten Lagern der griechischen Inseln sollen verstärkt Migranten aufs Festland gebracht werden.

Michael Lehmann, ARD Athen

