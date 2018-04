Frankreichs Sozialisten stellten bis 2017 den Präsidenten, heute sind sie bedeutungslos. Ein Parteitag an diesem Wochenende soll die Wende einleiten.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Es gibt nicht wenige, die glauben, den Anfang vom Ende ganz genau datieren zu können: Am 6. Mai 2012 wurde François Hollande zum Präsidenten gewählt. Die Republik hatte nach 17 Jahren wieder einen Sozialisten als Staatschef.

Hollande konnte Erwartungen nicht erfüllen

Der Feier auf dem Pariser Bastille-Platz folgte schnell der Kater. Hollande sah sich turmhohen Erwartungen gegenüber, die er lediglich am Anfang erfüllen konnte: als er die Ehe für alle einführte. Eines der wenigen Wahlversprechen, die er halten sollte.

Die Amtszeit von Ex-Präsident Hollande ist für viele der Ausgangspunkt des Niedergangs der Partei.

Was der Präsident im Siegestaumel nicht bedacht hatte: Die Linke, seine Sozialisten, waren alles außer einig. Die einen wollten reformieren, die anderen auf gar keinen Fall. Und so begann der unaufhaltsame Niedergang, der den Sozialisten Julien Dray heute zu der vernichtenden Bemerkung veranlasst: "Es stimmt, ein bestimmter Teil der PS ist tot."

Dray, ein enger Vertrauter des Ex-Präsidenten, glaubt fest daran, dass die PS nicht völlig am Ende ist. Vermutlich muss er das auch glauben. "Wir müssen diesen historischen Zyklus von 1981, der Wahl Mitterands, bis 2017 analysieren. Denn dieser Zyklus ist vergangenes Jahr zu Ende gegangen", sagt Dray.

Die Gruppe der jungen Sozialisten verließ die PS geschlossen, um sich Benoît Hamon anzuschließen. Der ehemalige Minister, ehemalige PS-Abgeordnete, ehemalige PS-Präsidentschaftskandidat Hamon hat seine eigene Bewegung "Génération.s" gegründet und will nichts mehr mit der PS zu tun haben. "Ich wünsche ihnen viel Glück mit ihrem Parteitag, aber das geht mich nichts an, ich hoffe nur, dass diese Partei eine Richtung einschlagen wird, die weiter links sein wird", sagt Hamon.

Macrons Aufstieg beschleunigte PS-Niedergang

Das Ausbluten der Sozialisten, der sozialistischen Partei, ist natürlich eng mit dem Aufstieg von En Marche und Emmanuel Macron verbunden. Viele PS-Abgeordnete und Funktionäre hatten sich der Bewegung Macrons angeschlossen, wie die Pariser Abgeordnete Elise Fajgeles. "Man vertraut den Marcheuren, den Leuten vor Ort enorm, die Entscheidungen, die Organisation sind viel horizontaler, das kommt nicht alles von oben, das habe ich sehr geschätzt", sagt Fajgeles.

Der Erfolg von Präsident Macron trug wesentlich zum Niedergang der Sozialisten bei.

Ihr gefällt der Graswurzelaktionismus von En Marche, wobei in der Bewegung natürlich alles auf den Präsidenten zugeschnitten ist. Macron hat vielen orientierungslosen Sozialisten mit seiner Maxime "nicht links, nicht rechts" - weder links noch rechts und gleichzeitig sowohl links als auch rechts - eine neue politische Heimat gegeben.

Vor allem die reformorientierten Sozialisten wie Ex-Premier Manuel Valls oder der aktuelle Innenminister Gérard Collomb konnten so mühelos die Seite wechseln. Viele radikalere Sozialisten haben ihrerseits beim "Unbeugsamen Frankreich" von Jean-Luc Mélenchon angedockt.

"Wir werden den Namen ändern müssen"

Was bleibt vom Parti Socialiste, der sozialistischen Partei Frankreichs, fast 50 Jahre nach ihrer Gründung in Alfortville? Außer kümmerlichen dreißig Abgeordneten in der Nationalversammlung? Was für Herausforderungen müsste eine Neugründung meistern? "Wir müssen neu denken: Die Digitalisierung wird alles auf den Kopf stellen", sagt Dray. "Wie soll der Kampf um soziale Errungenschaften künftig aussehen - in einer Welt, wo es immer mehr Armut gibt, es immer mehr Selbstständige gibt? Wir können nicht mehr weitermachen wie bisher."

Das klingt alles ein wenig nach Autosuggestion und überzeugt noch nicht wirklich. Den neuen Parteichef Olivier Faure haben von 102.000 Parteimitgliedern gerade einmal 37.000 gewählt. Er war der einzige Kandidat. Weitere Ideen von Julien Dray für die PS: "Wir werden den Namen ändern müssen, auf jeden Fall."

Ob ein neuer Name aber die Lösung ist? Marine Le Pen, die den rechtsextremen Front National ebenfalls umbenennen möchte, macht gerade die gegenteilige Erfahrung. Nur: tiefer als jetzt kann die sozialistische Partei eigentlich nicht mehr sinken.

Frankreichs Sozialisten treffen sich zum Parteitag

Marcel Wagner, ARD Paris

