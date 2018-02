Hunderte Menschen haben am Abend der Opfer des Schulmassakers in Parkland gedacht. Die Stadt ist in einem Schockzustand. Eine Rückkehr zum Alltag ist nur schwer möglich.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Hunderte halten Kerzen hoch. Viele tragen T-Shirts der Stoneman Douglas Highschool. Sie nehmen sich in die Arme, schluchzen als bei einer Mahnwache zum Sonnenuntergang in Parkland der Vater der 14-jährigen Jaime auf der Bühne spricht. Seine Tochter wurde in der Schule erschossen.

"Mein Job als Vater ist es, meine Kinder zu beschützen", sagt er. "Und ich habe sie in die Schule geschickt. Manchmal ist es morgens so hektisch, dass ich nicht dazu komme, ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Ich weiß nicht, ob ich ihr das an diesem letzten Morgen gesagt habe."

Gedenkfeier für getötete Schüler nach Amoklauf in Florida

Gegenseitig Halt geben

Es strömen immer mehr Menschen auf die große Wiese des Parks. Sie wollen zusammen sein, sich gegenseitig Halt geben. Außer den Helikoptern am Himmel ist es ungewöhnlich ruhig. Viele reden mit gedämpfter Stimme miteinander.

Pastor Stefan Bomberger ist gekommen, um zu trösten. Er weiß, dass alle - auch er selbst - betroffen sind. "Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden verloren hat und wir sind zutiefst erschüttert", sagt er.

Ein paar Meter weiter stehen Menschen im Kreis. Sie halten sich an den Händen. Die Köpfe gesenkt beten sie. Die Gefühle, die in der Kleinstadt Parkland zu spüren sind, seien schwer in Worte zu fassen, erzählt dieser junge, dunkelhaarige Mann: "Das ist heftig. Hoch und runter. Es ist eine Berg- und Talbahn. Schwer zu beschreiben."

In Parkland gedachten die Menschen teils in Stille, teils im Gebet der Opfer.

"Wir beten für die Schüler und Lehrer"

In einer Pizzeria in der Stadt steht auf dem Glastresen "Wir beten für die Schüler und Lehrer und für unseren Ort." Es ist wenig los. Viele bleiben lieber zu Hause. Das hat auch Lisa erlebt. Die schlanke Frau mit dem dunkelblonden langen Zopf ist Lehrerin an einer Grundschule in Parkland: "Wir wollten so normal wie möglich weitermachen heute. Aber bei mir hat die halbe Klasse gefehlt. Es waren nur neun von 21 Schülern da."

Auch ihr selbst ist es nicht leicht gefallen, ihren Sohn in die Schule zu schicken. "Es war nervenaufreibend, aber wir haben versucht so gut es geht weiterzumachen", erzählt sie.

Im Radio wird zum Blutspenden aufgerufen. Auf einem anderen Sender rufen Menschen aus der Gegend an. Sie wollen ihre Gefühle, ihre Gedanken teilen. Eine Stimme sagt: "Wir haben darüber zu Hause geredet, weil wir wie alle Eltern Panik haben nach der Schießerei. Wir überlegen, ob wir unsere Kinder zu Hause unterrichten sollen, weil wir Angst haben."

Angst, Wut, Fassungslosigkeit

Angst. Wut. Sprachlosigkeit. Trauer. Fassungslosigkeit. All diese Gefühle haben mit Wucht in Parkland eingeschlagen. Die Menschen halten sich aneinander fest. Niemand will allein sein. Die Menschen legen Blumen nieder, zünden Kerzen an und hören, wie die Jahrgangssprecherin des Abschlussjahrgangs die Namen ihrer getöteten Mitschüler und Lehrer vorliest.

Tag 1 einer neuen Zeitrechnung in Parkland. In dem Ort mit den ordentlich gestutzten Rasenflächen, schicken Häusern und gepflegten Straßen wird das Leben nie wieder so sein, wie es noch Anfang dieser Woche war. Die neue Realität sinkt langsam und schmerzhaft ein bei den Menschen.

