In Paris sind bei einer Schießerei auf dem Boulevard Champs-Elysées offenbar ein Polizist getötet und ein weiterer verletzt worden. Unbestätigten Berichten zufolge soll auch der Angreifer getötet worden sein. Die Polizei vermutet einen Terrorakt.

Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl ist es im Zentrum von Paris zu einer tödlichen Schießerei gekommen. Auf dem Boulevard Champs-Elysées wurde nach offiziellen Angaben ein Polizist erschossen und ein weiterer verletzt.

Auch der Angreifer wurde nach Medienberichten getötet. Mindestens ein weiterer Angreifer sei in die Schießerei verwickelt, teilte die Polizei mit. Sie geht bislang von einem terroristischen Anschlag aus.

Der Vorfall ereignete sich nahe der Metrostation Franklin Roosevelt. Die Polizist wurde nach Medienberichten an einer Ampel aus einem vorbeifahrendem Auto heraus erschossen.

Polizei bittet Bevölkerung um Vorsicht

Über den Kurznachrichtendienst Twitter rief die Polizei dazu auf, den Boulevard und seine Umgebung zu meiden. Hubschrauber kreisten über dem Gebiet. TV-Bilder zeigten zahlreiche Polizeiwagen auf der Straße.

In Frankreich gelten drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Landesweit sind tausende Polizisten und Soldaten der Anti-Terroreinheit im Einsatz. In dem Land gilt seit den Anschlägen im November 2015 der Ausnahmezustand.

Weitere Informationen in Kürze.