Er habe ohne Auftrag des IS gehandelt: Diese Aussage hat der Terrorverdächtige vom Louvre offenbar im Verhör gemacht. Das berichten mehrere Medien. Auch sei es ihm nur um eine symbolische Aktion gegen Frankreich gegangen.

Der Macheten-Angreifer vom Pariser Louvre hat offenbar bestritten, dass er Soldaten angreifen wollte. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Ermittler. Auch habe der 29-jährige Ägypter Verbindungen zur Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückgewiesen.

Im Verhör habe der Mann demnach behauptet, dass er am vergangenen Freitag ein Symbol Frankreichs angreifen und Kunstwerke mit Spraydosen beschmieren wollte. Diese waren nach seiner Festsetzung in seinem Rucksack gefunden worden. Als Grund für seinen Plan nannte er die internationalen Luftangriffe in Syrien.

Nach dem Macheten-Angriff wurden die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Louvre erheblich verstärkt.

Aussagen verblüffen Ermittler

Die Macheten hatte er nach eigenen Angaben nur bei sich, um jene abzuschrecken, die ihn von seinem Vorhaben abhalten wollten - allerdings steht diese Darstellung im Widerspruch zum Ablauf des Angriffs.

Der mit zwei Macheten bewaffnete Angreifer hatte am vergangenen Freitag mehrere Soldaten in einer an das Louvre-Museum angrenzenden Einkaufsgalerie attackiert. Er schrie dabei "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") und verletzte einen Soldaten leicht, bevor ein anderer Soldat ihn mit Schüssen außer Gefecht setzte.

Weiter soll der Ägypter angegeben haben, aus eigenem Antrieb und ohne einen Auftrag des IS gehandelt zu haben. Die Behörden sehen aber zumindest in der Argumentation des Mannes und im Verweis auf den Syrien-Krieg eine ideelle Nähe des Mannes zu der Dschihadistenmiliz.

Tatort zuvor besucht

Laut einem Medienbericht hatte der Angreifer fünf Tage vor der Attacke an einer Museumsführung im Louvre teilgenommen. Ein Museumsführer habe den Mann wiedererkannt, schrieb die Tageszeitung "Le Parisien". Der Ägypter habe interessiert, sympathisch und "wirklich unverdächtig" gewirkt.

Der 29-Jährige war Ende Januar mit einem Touristenvisum aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Paris geflogen.

Angriff am Louvre

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.02.2017, Matthias Werth, ARD Paris







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-256751~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 03. Februar 2017 um 21:45 Uhr.