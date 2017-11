Weltweit haben Journalisten Millionen Dokumente ausgewertet, die die Offshore-Geschäfte von Firmen, Politikern, Sportlern und Kriminellen enthüllen. Der Podcast "Paradise Papers - Im Schattenreich der Steueroasen" nimmt die Hörer mit auf eine einjährige, geheime Recherche. In Folge 4 statten die Reporter der Isle of Man einen Besuch ab und versuchen, dem ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Carstensen zu entlocken, weshalb er in dem Datenleck auftaucht.

Von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz, NDR

Inselzauber

NDR Info/WDR

08.11.2017 19:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 08. November 2017 um 19:00 Uhr.