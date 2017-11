PwC, KPMG und Co.

Architekten der Steuerschlupflöcher

Die weltweit führenden Wirtschaftsprüfer tauchen bislang in nahezu jedem Leak auf, so auch in den "Paradise Papers". Sie sind die Architekten der Steuerschlupflöcher, die die Allgemeinheit Milliarden kosten. Von P. Eckstein, J. Strozyk und B. Strunz. | mehr