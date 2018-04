Ostern im Vatikan Papst feiert Messe auf dem Petersplatz

Zehntausende Gläubige haben sich auf dem Petersplatz in Rom versammelt, um mit Papst Franziskus die Ostermesse zu feiern. Am Mittag wird Franziskus den Segen Urbi et Orbi spenden.

Im Vatikan hat der traditionelle Ostergottesdienst begonnen. Zehntausende Gläubige versammelten sich zur Messe auf dem Petersplatz. Am Ende des Gottesdienstes wird Papst Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) spenden und seine Osterbotschaft verkünden.

Dabei weist er traditionell auf die Not der Menschen in den schlimmsten Krisenregionen der Welt hin. Die Sicherheitsvorkehrungen in Rom wurden aus Furcht vor Anschlägen noch einmal erhöht.

In der Osternacht hatte Papst Franziskus zu mehr Engagement gegen Ungerechtigkeit und zur Zivilcourage aufgerufen. In der Messe im Petersdom in Rom prangerte er die Gleichgültigkeit und Antriebslosigkeit der Menschen an.

Der Papst rief die Gläubigen auf, nicht wie die Jünger von Jesus nach der Kreuzigung still zu bleiben. Sie sollten vielmehr aus ihren Routinen ausbrechen und Gott in ihr Leben lassen.

