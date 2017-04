Die Zustände der Flüchtlingslager hatte Franziskus bereits häufiger kritisiert. Nun fand er dafür drastische Worte: Viele von ihnen seien wegen der Menschenmassen, die dort lebten, wie "Konzentrationslager". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Von Tilmann Kleinjung, ARD-Studio Rom

Papst Franziskus liebt die spontane Rede. In diesem Fall wich er bei einem Gottesdienst zum Gedenken an die Märtyrer unserer Tage vom vorbereiteten Redemanuskript ab. Sichtlich erschüttert berichtete er über eine Begegnung mit einem muslimischen Flüchtling, dessen christliche Frau vor seinen Augen ermordet worden war. Er habe den Mann im vergangenen Jahr beim Besuch eines Flüchtlingslagers auf der griechischen Insel Lesbos getroffen.

"Ich weiß nicht, ob dieser Mann noch immer auf Lesbos ist. Oder, ob es ihm gelungen ist, woanders hinzugehen", sagte Franziskus. Und dann: "Ich weiß nicht, ob er in der Lage war, aus diesem Konzentrationslager herauszukommen."

2016 besuchte der Papst das Aufnahmelager auf Lesbos.

Flüchtlingslager gleich Konzentrationslager?

Kurz zuvor in dem Gottesdienst hatte Karl Schneider über das Schicksal seines Vaters Paul Schneider berichtet, einem protestantischen Pfarrer, der im Konzentrationslager Buchenwald ermordet worden war.

Nun also dieser Vergleich des Papstes: Flüchtlingslager ist gleich Konzentrationslager. Die Flüchtlingslager seien Konzentrationslager wegen der Menschenmassen, die dort leben. "Und die großzügigen Völker, die sie aufnehmen, müssen auch dieses Gewicht tragen, weil internationale Vereinbarungen wichtiger erscheinen als Menschenrechte."

"Schwierige Bedingungen, aber kein KZ"

Das Amerikanische Jewish Committee kritisierte den Vergleich des Papstes. Die Bedingungen unter denen Migranten in einigen europäischen Ländern lebten, seien sicherlich schwierig, sagte der Vorsitzende David Harris: "Aber Konzentrationslager sind das sicherlich nicht". Die seien von den Nazis errichtet worden, um Menschen zu versklaven und Millionen von Menschen zu vernichten.

Das Internationale Auschwitz-Komitee bezeichnete dagegen die Worte des Papstes als legitim. Er halte das nicht für empörend, so Christoph Heubner vom Komitee, das die Überlebenden des KZ Auschwitz repräsentiert. Papst Franziskus habe es in guter Absicht gesagt. Er überzeichne, um Herzen in Bewegung zu bringen. "Das ist legitim".

Kritik an Flüchtlingscamps: Papst irritiert mit Konzentrationslager-Vergleich

T. Kleinjung, ARD Rom

23.04.2017 12:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 22. April 2017 um 20:00 Uhr in den Nachrichten.