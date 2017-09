In einem Bahnhof im indischen Mumbai ist es zu einer Massenpanik gekommen: Fußgänger drängelten sich am Ausgang einer überfüllten Brücke, Menschen fielen zu Boden und wurden niedergetrampelt. Es soll mindestens 22 Tote geben.

In der indischen Millionenmetropole Mumbai sind bei einer Massenpanik in einem Bahnhof mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Es gab außerdem mindestens 27 Verletzte, wie die Regierung mitteilte.

Zu dem schweren Unglück kam es nach Angaben der Polizei auf einer völlig überfüllten Überführung, die die Stationen Elphinstone und Parel verbindet. In Panik geratene Fußgänger hätten während des morgendlichen Berufsverkehrs am Ausgang der Brücke zu drängeln begonnen. Dabei seien Menschen zu Boden gefallen und niedergetrampelt worden. Verschlimmert habe sich die Situation, weil andere sich wegen des starken Regens unter das Vordach der Brücke gedrängt hätten, sagte die Abgeordnete Shaina Nana Chudasama.

Kritik an den Behörden

In den sozialen Netzwerken kritisierten zahlreiche Inder umgehend die Behörden, die ihrer Ansicht nach nicht genügend zur Vermeidung solcher Unglücke tun. Zu tödlicher Massenpanik kommt es in Indien ansonsten häufig während religiöser Feste, wenn sich große Menschenmengen auf kleinem Raum versammeln. Zuletzt waren im August bei einer Panik vor einem hinduistischen Tempel im Osten Indiens mindestens elf Menschen getötet worden. Im Juli kamen im Süden des Landes am Ufer eines heiligen Flusses mindestens 27 Pilger ums Leben.

