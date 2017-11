Bei der Räumung eines Protestlagers ultrareligiöser Aktivisten ist es vor den Toren der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu Straßenschlachten gekommen. Hunderte wurden verletzt. Die Polizei rief die Armee um Hilfe.

Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen islamistischen Teilnehmern eines Sitzstreiks und pakistanischen Polizisten in der Hauptstadt Islamabad hat die Regierung das Militär zur Hilfe gerufen. Hunderte Polizisten versuchten mit Tränengas, Schlagstöcken und einem Wasserwerfer, die Menschenmenge aufzulösen. 200 Menschen wurden verletzt.

Mit der Blockade versuchten etwa 1500 Vertreter der ultrareligiösen Gruppierung TLYRA, die Amtsenthebung von Justizminister Zahid Hamid zu erreichen. Sie warfen ihm Gotteslästerung vor. Insbesondere kritisierten sie, er hätte den Text des Eides, den Parlamentarier ablegen müssen zu Lasten ihrer religiösen Minderheit - der Ahmadi - abgeändert. Kritiker sagten, die Untätigkeit der Regierung habe nun dazu geführt, dass ein kleinerer Konflikt sich zu einer möglicherweise gefährlichen Situation ausgeweitet habe.

Ein Aktivist der ultrareligiösen Gruppe TLYRAP wirft eine Tränengaspatrone auf Polizisten während der Straßenschlacht in Islamabad.

Protest dehnt sich auf andere Städte aus

Die Behörden hatten lange gezögert, gegen die Sitzstreikenden vorzugehen, da sie Gewalt befürchteten. Doch angesichts des anhaltenden Verkehrschaos wuchs der Druck auf die Behörden, nicht länger untätig zu bleiben. Inzwischen weiteten sich die Proteste auch auf die beiden Großstädte Lahore und Karachi sowie auf eine Reihe kleinerer Städte im ganzen Land aus.

Die Entwicklung veranlasste die Aufsichtsbehörde für elektronische Medien, Fernsehberichte zu unterbinden. Der Zugang zu wichtigen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und YouTube wurde blockiert. Regierungsvertreter waren zunächst nicht für Kommentare zu dem Thema erreichbar.

Selbstmordanschlag in Quetta

Tote gab es in Pakistan durch einen Selbstmordanschlag. In Quetta sprengte sich ein Attentäter nahe eines Busbahnhofs in die Luft. Mindestens vier Menschen starben. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.