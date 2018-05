Pakistan ist reich an Bodenschätzen, aber arm an Sicherheitsvorkehrungen. Wieder einmal kamen bei einem Unfall in einer Kohlegrube viele Bergarbeiter ums Leben. Etliche Kumpel sind noch verschüttet.

Bei einer Explosion in einer Kohlegrube im Südwesten Pakistans sind mindestens 18 Bergarbeiter ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien bei dem Unglück nahe der Stadt Quetta verletzt worden, teilten die Behörden mit. Etwa ein Dutzend Bergleute seien immer noch eingeschlossen.

Die Explosion sei durch Methangas verursacht worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Quetta ist die Hauptstadt der Provinz Belutschistan. In den Kohlegruben der Provinz ereignen sich immer wieder Unfälle. Jedes Jahr sterben nach Verbandsangaben im Schnitt zwischen 100 und 200 Bergarbeiter bei Grubenunglücken.

Die Explosion ereignete sich in einer Kohlegrube nahe der Stadt Quetta.

