Bei einer Explosion im pakistanischen Lahore sind mindestens zehn Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Die schwere Explosion ereignete sich während einer Demonstration mit hunderten Teilnehmern.

In einer der belebtesten Straßen in der ostpakistanischen Großstadt Lahore ist es zu einer starken Explosion gekommen. Nach Behördenangaben wurden mindestens zehn Menschen getötet. Viele weitere wurden verletzt. Nach Aussage eines Polizeibeamten befinden sich unter den Toten zwei Polizisten. Ein Selbstmordanschlag sei wahrscheinlich, im Moment prüfe die Polizei jedoch noch die Ursache der Explosion, so der Beamte.

Nach Medienangaben kam es während einer Demonstration vor dem Gebäude der Regierung der Provinz Punjab zu der Explosion. Es waren eine raucherfüllte Straße, rennende Menschen und mehrere Feuer zu sehen.

Ein Sprecher der Taliban, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Terrororganisation sei für den mutmaßlichen Anschlag verantwortlich.