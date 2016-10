Nach dem Angriff auf eine Polizeischule im pakistanischen Quetta mit etwa 60 Toten kursieren verschiedene Theorien über die Hintermänner. Die Behörden sprechen von einer Spur nach Afghanistan, doch auch viele Gruppen aus Pakistan selbst kommen infrage.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Während viele der Polizeikadetten in Quetta in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, feiern andere in Islamabad das Ende ihrer Ausbildung, gemeinsam mit Pakistans Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan. Seine Reaktion auf den Angriff auf die Polizeischule - Hilflosigkeit, in wenigen Worten ausgedrückt: "Es ist ein sehr trauriger Zwischenfall, für ganz Pakistan. Ein schmerzhafter Zwischenfall, der wertvolle Leben ausgelöscht hat. Viele Menschen wurden zu Märtyrern. Lasst uns für sie und die Verletzten beten."

Der mächtige Armeechef Pakistans, Raheel Sharif, zeigte sich in Quetta, ebenfalls im Gebet. In der südwestpakistanischen Stadt wurden die ersten Opfer des Anschlags beerdigt. Premierminister Nawaz Sharif besuchte umgehend Verletzte im Krankenhaus.

tagesschau24 12:00 Uhr, 25.10.2016







Behörden zeigen auf Afghanistan

Wie immer nach solchen Anschlägen kursieren wilde Theorien durch Pakistan. Die Behörden sprechen von einer Spur ins benachbarte Afghanistan. Einige Zeitungen vermuten, dass die Angreifer auch vom Erzfeind Indien unterstützt wurden. Die Beziehungen beider Länder sind derzeit besonders schlecht, seit Extremisten vor einigen Wochen eine indische Militärbasis angegriffen hatten. Indien behauptet, die Täter seien aus Pakistan über die Grenze nach Indien gekommen.

Mit dem Finger auf die Nachbarländer zu zeigen - das gehört in der gesamten Region und nicht nur in Pakistan zum politischen Repertoire. Allerdings glauben viele Menschen solchen Hinweisen - so auch diese Anwältin in der Stadt Lahore: "Aber wer genau sind diese ausländischen Kräfte, die unser Land regelrecht zerfressen? Unsere Regierung sollte das endlich mal öffentlich machen. Wir sollten wissen, wer das böse Spiele mit uns spielt?"

Unter den Trauernden in Quetta ist auch Armeechef Sharif (zweiter von rechts).

Pakistanische Taliban noch sehr aktiv

Was die jüngste Tat in Quetta angeht, kommen vor allem in Pakistan selbst viele Gruppen infrage: Noch immer sind die pakistanischen Taliban im Land sehr aktiv, obwohl die Armee seit zwei Jahren entlang der Grenze zu Afghanistan versucht, ihnen die Rückzugsgebiete zu nehmen. Tausende Menschen sind während der Kämpfe dort gestorben.

Die pakistanischen Taliban sind ein loser Zusammenschluss mehrerer Gruppen. Viele der Extremisten waren vom pakistanischen Geheimdienst ausgebildet worden, um im ewigen Konflikt in der umstrittenen Region Kaschmir gegen Indien zu kämpfen. Inzwischen wollen sie Pakistan in einen streng islamischen Staat umbauen. Rund um Quetta sorgen außerdem Separatisten für Unruhe, die die Provinz Balutschistan, zu der die Stadt gehört, von Pakistan loslösen wollen. Allerdings trauen ihnen Beobachter derart umfassende Anschläge wie auf die Polizeischule eher nicht zu.

Viele Tote nach Anschlag auf Polizeischule in Pakistan

Gabor Halasz, ARD Neu-Delhi, 25.10.2016, tagesschau 12:00 Uhr







"Gute Terroristen"?

In Quetta haben außerdem die afghanischen Taliban ihre Basis. Hier sind ihre Anführer jahrelang offen aufgetreten, sie wurden auch von pakistanischen Sicherheitskräften geduldet, die sie als "gute Terroristen" einordneten, weil sie lediglich in Afghanistan Terror verbreiteten.

Auch der derzeitige Anführer der afghanischen Taliban, Mullah Akhundzada, soll bis vor wenigen Monaten in Quetta gepredigt haben, ohne dass er dabei von Polizei oder Armee gestört worden wäre.

Und es gibt inzwischen auch in Pakistan offenbar Gruppen, die dem sogenannten Islamischen Staat (IS) zuzuordnen sind. Die pakistanische Armee musste vor wenigen Wochen einräumen, dass der IS in Pakistan aktiv ist, wobei viele Details noch unklar sind. Ein Sprecher sagte damals: "Ja, es stimmt. Die Gruppe versucht, auch bei uns aktiv zu werden. Es gibt hier mehrere Zellen, die ich als die Kerngruppe bezeichnen würde. Dabei handelt es sich allesamt um Kämpfer, die vorher noch anderen Gruppen in Pakistan die Treue geschworen hatten und übergelaufen sind."

Der IS veröffentlichte inzwischen ein Foto, auf dem drei junge Kämpfer mit Maschinenpistolen und Sprengstoffwesten zu sehen sind. Ob die Männer auf dem Bild identisch mit den Angreifern sind, ist aber noch unklar.

Drei Angreifer, etwa 60 Tote

In Quetta hatten mindestens drei Extremisten die Polizeischule angegriffen. Sie erschossen die Wachen und drangen dann offenbar gezielt zu den Schlafsälen vor. Viele Kadetten schliefen bereits, die Angreifer schossen wahllos auf die jungen Männer. Außerdem nahmen sie Geiseln. Nach Gefechten mit den angerückten Sicherheitskräften sprengten sich zwei der Angreifer in die Luft, ein Dritter wurde erschossen.

Die meisten Polizeianwärter starben nach offiziellen Angaben durch die Bombenexplosionen. Einige waren aber anscheinend auch ins Kreuzfeuer geraten. Es sei für die Spezialeinheiten sehr schwer gewesen, Freund und Feind zu unterscheiden, sagte ein Polizeisprecher. Und so ist die Furcht zurück in Pakistan.

Im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres schien es, als könne sich Pakistan tatsächlich etwas aus dem Griff des Terrors befreien. Die Zahl der Anschläge hatte sich deutlich verringert. Viele Menschen schrieben diesen vermeintlichen Erfolg der Armee und ihrer Offensive in den Grenzgebieten zu Afghanistan zu. Armeechef Sharif gilt seit längerem als eine der populärsten öffentlichen Figuren im Land. Doch spätestens seit dem Angriff auf die Polizeischule in Quetta ist klar: Die Terrorgefahr in Pakistan ist noch lange nicht gebannt.

Nach dem Anschlag in Pakistan

J. Webermann, ARD Neu-Delhi

25.10.2016 15:31 Uhr

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 25. Oktober 2016 um 12:15 Uhr.