Die Angreifer kamen im Schutz der Dunkelheit. Schwer bewaffnet konnten sie in eine Polizeischule in der pakistanischen Provinz Balutschistan eindringen und viele Geiseln nehmen. Zwei Angreifer sprengten sich schließlich in einem Schlafsaal in die Luft.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Es waren mindestens drei Angreifer, die im Schutz der Dunkelheit auf das Gelände der Polizeischule drangen. Sie waren schwer bewaffnet und mit Sprengstoffwesten ausgerüstet. Ihr Ziel waren bisherigen Angaben zufolge die Schlafsäle der Schule. Den Angreifern gelang es, dort viele Kadetten als Geiseln zu nehmen. Die jungen Männer hatten bereits geschlafen.

Einer der zuständigen Generäle gab später zu, dass auch er von dem Angriff völlig überrascht worden sei: "Als wir erfuhren, dass die Extremisten Geiseln genommen haben, wussten wir nicht, wie viele es waren. Auch nicht, mit wie vielen Angreifern wir es zu tun hatten. Dann gelang es uns, ihre Gespräche mit den Hintermännern abzuhören. Es waren drei Terroristen."

Stundenlange Befreiungsaktion

Spezialeinheiten umstellten die Polizeischule und starteten einen Angriff, um die Geiseln zu befreien. Die Operation dauerte mehrere Stunden. Zwei der Extremisten hätten sich im Laufe der Kämpfe mitten im voll besetzten Schlafsaal in die Luft gesprengt, sagte der Innenminister der Provinz Balutschistan, deren Hauptstadt Quetta ist. Der dritte Angreifer sei von Sicherheitskräften getötet worden.

Bei dem Angriff auf die Polizeischule wurden mindestens 60 Menschen getötet.

Die Zahl der Opfer könne noch weiter steigen, betonte der Minister. "Das Gelände der Schule wird weiter durchsucht. Außerdem sind viele Kadetten schwer verletzt. Ich werde im Laufe des Vormittags neue Informationen liefern."

Verdächtigungen in Richtung Afghanistan

Ein General der pakistanischen Sicherheitskräfte behauptete, die Angreifer hätten ihre Anweisungen aus Afghanistan erhalten. Die Stadt Quetta, in der sich die Polizeischule befindet, liegt ganz in der Nähe der afghanischen Grenze.

Wer die Hintermänner sind, ist aber unklar. Mehrere Gruppen erklärten, sie seien für die Tat verantwortlich. Allerdings sind diese Gruppen untereinander verfeindet. In Quetta liegt das Hauptquartier der afghanischen Taliban, die jedoch immer wieder - zumindest teilweise - vom pakistanischen Geheimdienst gefördert werden.

Pakistanische Taliban-Gruppen, ein eher loser Zusammenschluss verschiedener Terroreinheiten, nutzen die afghanische Seite der Grenze immer wieder als Rückzugsraum. In der Region ist auch der so genannte "Islamische Staat" aktiv. Außerdem gibt es Rebellengruppen, die für eine Unabhängigkeit der Provinz Balutschistan kämpfen.

Mehrere Terroranschläge

Die Polizeischule in Quetta war bereits mehrfach angegriffen worden. Im August hatten Extremisten vor einem Krankenhaus eine Bombe gezündet, als zahlreiche Rechtsanwälte dort um einen ermordeten Kollegen trauerten. Damals starben mehr als 70 Menschen.