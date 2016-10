Die pakistanische Stadt Quetta ist erneut Ziel eines Terrorangriffs geworden. Bewaffnete stürmten eine Polizeischule, schossen um sich und nahmen viele Kadetten als Geiseln. Behörden berichteten von mindestens 41 Toten. Mehr als 100 Polizeischüler sollen verletzt worden sein.

Beim Angriff auf eine Polizeischule in der südwestpakistanischen Stadt Quetta sind laut Behördenangaben mindestens 41 Menschen getötet worden und 106 verletzt worden. Bei allen Toten handee es sich um Kadetten, sagte Noor Haq Baloch, ein ranghoher Vertreter des Gesundheitsamts der Provinz Baluchistan. Mitarbeiter der örtlichen Krankenhäuser zählten sogar mehr als 50 Todesopfer.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten am Abend vier bis sechs bewaffnete Angreifer ein zur Polizeiakademie gehörendes Wohnheim am Rande von Quetta. Dort schossen sie um sich und nahmen zahlreiche Kadetten als Geiseln. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich den Angaben zufolge rund 700 Kadetten in der Polizeischule auf. Die Angreifer verschanzten sich mit ihren Geiseln im Hauptgebäude. Sicherheitskräfte umstellten das Gelände und starteten schließlich eine Aktion zur Befreiung der Geiseln.

Bislang kein Bekennerschreiben

Die Behörden machten "Terroristen" für die Tat verantwortlich. Allerdings bekannte sich zunächst niemand zu dem Angriff.

Die Polizeischule liegt etwa 20 Kilometer südlich von Quetta, der Hauptstadt der Unruheprovinz Baluchistan, in der radikale Islamistengruppen immer wieder blutige Anschläge auf die schiitische Minderheit verüben. Zudem kämpfen bewaffnete Separatisten mit Gewalt gegen die Sicherheitskräfte. Im August waren bei einem Bombenattentat auf ein Krankenhaus in Quetta 73 Menschen getötet worden. Zu der Tat bekannten sich sowohl die pakistanische Taliban-Gruppierung Jamaat-ul-Ahrar als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die nun angegriffene Polizeischule war bereits zweimal das Ziel von Attacken: 2006 und 2008 wurden jeweils Raketen auf das Gelände abgefeuert.