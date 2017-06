Ein mit Rohöl beladener Tanklastzug ist in Pakistan explodiert. Mindestens 123 Menschen wurden getötet, viele verletzt. Die Menschen hatten nach dem Unfall des Lastwagens versucht, Öl abzuschöpfen, als es in Brand geriet.

Der Unfall eines Tanklastwagens hat in Pakistan zu einem Brand geführt, bei dem laut Behörden mindestens 123 Menschen ums Leben kamen. Mehr als 90 Menschen seien bei der Katastrophe auf dem Nationalen Highway in der Nähe von Bahawalpur verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Viele von ihnen hätten schwere Verbrennungen erlitten, so dass noch mehr Todesopfer befürchtet würden.

Die Armee kündigte die Entsendung von Hubschraubern an, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Sämtliche Kliniken der Region wurden in Alarmbereitschaft versetzt.

Anwohner versuchten ausgelaufenes Öl abfüllen

Der Tanklaster war auf der Fernstraße von Karachi nach Lahore unterwegs. Er sei in der Stadt Bahawalpur mit hohem Tempo gefahren und verunglückt, so die Polizei. Der Lastwagen sei umgestürzt und der Treibstoff ausgelaufen, hieß es in Medienberichten. Menschen aus der Gegend seien zusammengekommen, um den Kraftstoff aufzusammeln.

Laut Augenzeugen rauchten einige Menschen in der Nähe. Das könnte den Brand ausgelöst haben. Dutzende Fahrzeuge, darunter 75 Motorräder und vier Autos, seien in Brand geraten.

