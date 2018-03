Oscar-Verleihung "Shape of Water" räumt ab

Ein Fantasy-Märchen ist der große Gewinner der 90. Oscar-Verleihung: "Shape of Water" hat vier Preise abgeräumt, darunter die Trophäe für den besten Film. Eine Statue ging auch nach Deutschland.

Das fantasievolle Kinomärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ist mit vier Oscars ausgezeichnet worden. Das Werk des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro gewann die Trophäen als bester Film und für die beste Regie. Außerdem gab es Preise für die Filmmusik und das Produktionsdesign.

So lief die 90. Oscar-Verleihung in Los Angeles

Verena Bünten, ARD Washington, 05.03.2018







Der Film erzählt die Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem im Labor gefangenen Wasserwesen. "Shape of Water ist ein Märchen für unruhige Zeiten", sagte Preisträger del Toro. Angesagt wurde der Gewinner in der Königskategorie von Faye Dunaway und Warren Beatty - jenes Duo, das im vergangenen Jahr zunächst den falschen Gewinner ("La La Land" statt "Moonlight") verkündet hatten.

Zwei Schauspieler-Auszeichnungen gingen an die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Die 60-jährige Frances McDormand wurde für ihre Rolle als kämpferische Mutter nach der Ermordung ihrer Tochter für die beste Hauptrolle geehrt - zum zweiten Mal nach 1997, als sie mit "Fargo" gewann. Ihr Filmkollege Sam Rockwell (49) bekam den Oscar für seine Nebenrolle als rassistischer Kleinstadtpolizist.

1/20 90. Oscar-Verleihung Vollbild Das Kinomärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" von Regisseur Guillermo del Toro ist mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. Wenig zuvor hatte der Komponist Alexandre Desplat für seine Werke rund um "The Shape of Water" den Oscar in der Sparte beste Filmmusik gewonnen. Auch für das beste Szenenbild wurde der Film geehrt. | Bildquelle: Twentieth Century Fox/dpa

Gary Oldman überzeugt als Winston Churchill

Regisseur und Autor Jordan Peele schrieb Oscar-Geschichte: Mit seiner Horror-Komödie "Get Out" gewann er als erster Afro-Amerikaner den Preis für das beste Original-Drehbuch. Der Brite Gary Oldman wurde für seine Verkörperung des britischen Premierministers Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" mit dem Hauptdarsteller-Oscar ausgezeichnet. Das Historiendrama erhielt auch eine Auszeichnung in der Kategorie Make-up/Frisur.

Beste Nebendarstellerin wurde Allison Janney. Im Drama "I, Tonya" spielt sie die ehrgeizige Mutter der Eiskunstläuferin Tonya Harding.

In den technischen Kategorien räumte das Kriegsdrama "Dunkirk" drei Oscars ab (Tonmischung, Tonschnitt, Filmschnitt). Je einen Oscar bekamen das Gesellschaftsdrama "Der seidene Faden" (Kostümdesign) und das Liebesdrama "Call Me By Your Name" (adaptiertes Drehbuch).

Deutsche Oscar-Hoffnung erfüllt sich

Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall, der in der Filmschmiede Potsdam-Babelsberg arbeitet, erhielt die Trophäe für die besten visuellen Effekte. Der 52-Jährige wurde mit drei Kollegen für die Arbeit an "Blade Runner 2049" ausgezeichnet - der Science-Fiction-Film wurde außerdem für die beste Kamera geehrt.

Der Zeichentrickfilm "Coco" holte zwei Trophäen: als bester Animationsfilm und für den besten Filmsong. Der Auslands-Oscar ging in diesem Jahr nach Chile an Sebastián Lelio mit seinem Film "Eine fantastische Frau". Beste Dokumentation wurde "Icarus" von Bryan Fogel und Dan Cogan über die russischen Doping-Machenschaften der vergangenen Jahre.

Der Deutsche Gerd Nefzer (l) hat den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen.

Oscars im Zeichen von #MeToo

Moderator Jimmy Kimmel hatte die Gala mit zahlreichen Spitzen zum Missbrauchsskandal in Hollywood eröffnet. "Oscar ist derzeit der beliebteste und am meisten respektierte Mann", sagte der 50-Jährige. "Er hält seine Hände dort, wo man sie sehen kann." Kimmel spielte damit auf die Vorwürfe gegen Produzent Harvey Weinstein und weitere Männer im Filmgeschäft an.

Kimmel sprach auch den Missstand an, dass Frauen in Hollywood weniger als Männer verdienten und auch weniger weibliche als männliche Regisseure seien. Dies sei inakzeptabel. "Die Welt schaut uns zu." Die Oscarverleihung beschrieb er als "Nacht für Positives".

"Ich erinnere mich an eine Zeit, als große Filmstudios nicht daran glaubten, eine Frau oder eine ethnische Minderheit könnte einen Superhelden-Film gestalten. Daran erinnere ich mich, weil das erst im März des vergangenen Jahres war." Seither avancierten Superhelden-Filme wie "Wonder Woman" und "Black Panther" zu Kassenschlagern.

Großen Applaus gab es für Ashley Judd, Anabella Sciorra und Salma Hayek, die die #MeToo-Bewegung würdigten.

Emotionale Momente

Besonders emotional machten die Show letztlich Momente zwischen den Auszeichnungen. Ashley Judd, Anabella Sciorra und Salma Hayek - alle haben Hollywood-Mogul Weinstein in den vergangenen Monat sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen - kamen gemeinsam auf die Bühne, um die #MeToo-Bewegung zu würdigen.

In den nächsten 90 Jahren sollten die unbegrenzten Möglichkeiten von Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion gestärkt werden, sagte Judd. Die Schauspielerinnen wurden mit tosendem Applaus bedacht.

Verena Bünten, ARD Washington, zu den Ergebnissen der Oscars 2018

morgenmagazin 06:30 Uhr, 05.03.2018







