Paris Orly Schrecksekunden am Flughafen

Der Angreifer vom Pariser Flughafen Orly war Polizei und Geheimdienstbehörden bekannt. Er hatte am Morgen Soldaten angegriffen und war erschossen worden. Der Flughafen wurde gesperrt. Spezialeinsatzkräfte durchkämmten das Gelände, fanden aber keinen Sprengstoff.

Von Kerstin Gallmeyer, ARD-Studio Paris

Schrecksekunden am Pariser Flughafen Orly am Morgen. Ein Mann hatte eine Gruppe von Soldaten angegriffen, die am Flughafen patrouillierten. Frankreichs Innenminister Bruno Le Roux machte sich direkt auf zum Flughafen, der im Süden der französischen Hauptstadt liegt und konnte am Vormittag folgende Erkenntnisse verkünden: "Heute Morgen um 8.30 Uhr hat ein Mann versucht, eine Soldatenpatrouille anzugreifen und einer der Soldatinnen die Waffe zu entreißen."

Ihre Kollegen reagierten sofort und erschossen den Mann. Verletzte hat es nicht gegeben"Wir haben Schüsse gehört. Da bekommt wirklich große Angst. Ich habe Kollegen, die den Mann gesehen haben", berichtet ein Flughafenmitarbeiter, der in der Nähe war.

Frankreichs Innenminister Le Roux gab Details zum Täter bekannt.

Täter war zuvor in Schusswechsel verwickelt

Der Mann war den französischen Polizei- und Geheimdienstbehörden bekannt. Das bestätigte Innenminister Le Roux. Die Ermittler bringen die Tat zudem mit einem weiteren Schusswechsel in Verbindung, der sich am frühen Morgen in der Pariser Region ereignet hatte. "In diesem Moment, in dem ich zu Ihnen spreche, kann man die Identität des Mannes mit einer Polizeikontrolle in Verbindung bringen, die es am Morgen um 6.50 Uhr in der Pariser Region gegeben hat. Diese Kontrolle ist ausgeartet. Der Mann hat mit einer Pistole auf die Polizisten geschossen", so Le Roux.

Ein Polizist wurde dabei verletzt. Nach dieser Tat soll der Angreifer ein Auto gestohlen haben, mit dem er offenbar zum Flughafen gefahren war. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt nun.

Die Passagiere mussten das Flughafengebäude verlassen.

Flugbetrieb wurde eingestellt

Der Betrieb am zweitgrößten Pariser Flughafen Orly, wurde nach dem Vorfall komplett eingestellt. Ein Teil der ankommenden Flüge wird derzeit auf den zweiten Haupstadtflughafen Charles de Gaulle umgeleitet. Die Flughafengebäude des Südterminals von Orly wurden evakuiert.

Fernsehbilder zeigten wie die Passagiere diese ohne Panik verließen. Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchkämmten das Gelände. Auch Sprengstoffteams rückten an, konnten aber kein explosives Material finden. Genauso wie an Bahnhöfen sind auch an Flughäfen seit den terroristischen Anschlägen in Frankreich im Jahr 2015 Soldaten zur Sicherheit im Einsatz. Inzwischen läuft der Betrieb am Flughafen Orly wieder langsam an.

K. Gallmeyer, ARD Paris

