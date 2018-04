Presse- und Vereinigungsfreiheit waren beschnitten, der Zugang zu Informationen ebenso: Die OSZE hat das feindliche Klima gerügt, in dem die Wahl in Ungarn stattgefunden hat.

Die Wahl in Ungarn hat den Oppositionsparteien keinen fairen Wettbewerb gegen die Regierung erlaubt - das sieht die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) so. Der Wahlbeobachter Douglas Wake sagte in Budapest, dass die exzessiven Ausgaben der Regierung für Anzeigen, die die Wahlkampfaussagen der Regierungskoalition verstärkten, die Chancen der Herausforderer auf einen Wettbewerb auf gleicher Basis untergraben hätten.

"Einschüchternde und fremdenfeindliche Rhetorik, voreingenommene Medien und undurchsichtige Wahlkampffinanzierung" hätten die politische Debatte behindert, so der Wahlbeobachter. Insgesamt seien die Grundrechte zwar respektiert worden, sagte Wake. Die Wahl habe aber in einem feindlichen Klima stattgefunden: "Der Zugang zu Informationen war ebenso beschnitten wie die Presse- und Vereinigungsfreiheit, was auch an den jüngsten Gesetzesänderungen lag."

Orban gewinnt Wahl in Ungarn mit Zweidrittelmehrheit

tagesschau 14:00 Uhr , 09.04.2018, Till Rüger, ARD Wien zzt. Budapest







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-392833~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schlechte Zeiten für NGOs in Ungarn

Schon einen Tag nach dem deutlichen Sieg von Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn kündigte der Fraktionssprecher der Regierungspartei Fidesz, Janos Halasz, im staatlichen Fernsehen ein Gesetzespaket an. Es verspricht schwere Zeiten für regierungskritische Organisationen. Das Gesetzespaket, das sie in die Illegalität drängt, könnte vom neuen Parlament bereits im Mai beschlossen werden. "Es ist eine Frage der Souveränität, es geht um die Sicherheit des Landes", fügte Halasz hinzu.

Gratulanten aus ganz Europa

CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich erfreut über den klaren Wahlsieg Orbans. "Es ist ja wiederholt ein sehr deutlicher Wahlsieg." Orban habe einmal mehr einen Vertrauensbeweis der Bevölkerung erhalten. "Nichts ist eine stärkere Bestätigung als der Erfolg an der Wahlurne." Seine Partei werde weiter die "Partnerschaft" mit dem wegen seines nationalistischen Kurses umstrittenen Orban pflegen, kündigte Seehofer an.

CSU-Chef Seehofer freute sich über Orbans "wiederholt deutlichen Wahlsieg".

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Orban "herzlich" zu seinem Wahlsieg. Sie erinnerte an die enge Verbindung der beiden Länder und sicherte Orban weiterhin ihre Zusammenarbeit zu. Regierungssprecher Steffen Seibert erinnerte aber auch daran, dass es in der Zusammenarbeit "Kontroversen" gebe.

Die französische Rechtsextreme Marine Le Pen schrieb auf Twitter, "die Umkehr der Werte und die Masseneinwanderung, die von der EU vorangetrieben werde", sei "einmal mehr abgelehnt" worden. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem "exzellenten Ergebnis". Wie Orban ist auch Wilders massiv gegen Zuwanderung - vor allem von Muslimen.

"Trauriger Tag für Europa"

Die Grünen im Europaparlament sprachen von einem "traurigen Tag für Europa". Wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn forderten sie wie bei Polen ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages, das zum Stimmrechtsentzug führen kann.

Seit 2010 steuert Orban einen Konfrontationskurs zur EU. Streitpunkte sind unter anderen die Asylpolitik, die Einschränkung von Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerrechten sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern.

Ungarn: Orban feiert "historischen Sieg" bei Parlamentswahlen

Clemens Verenkotte, ARD Wien

09.04.2018 13:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. April 2018 um 17:00 Uhr.