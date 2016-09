Opposition in Russland Der Karren steht noch dort

Wenn Russland am Sonntag ein neues Parlament wählt, kann die Opposition - wenn es gut läuft - höchstens auf ein paar Direktmandate hoffen. Ihr Problem: Unter den Parteien gibt es keine Einigkeit. Der Funke der Proteste von 2011 ist erloschen.

Von Natalia Frumkina, tagesschau.de

Jedes russische Kind kennt sie: Iwan Krylows Fabel "Der Schwan, der Hecht und der Krebs". Darin versuchen die drei besagten Tiere gemeinsam einen Karren zu ziehen, was kläglich scheitert. Denn so, wie es ihrer Natur entspricht, strebt der Schwan in die Luft, der Hecht zum Wasser und der Krebs im Rückwärtsgang vom Platz. "Der Karren aber steht noch dort", endet die Fabel. Es ist ein Satz, der den Zustand der russischen Opposition beschreibt.

14 Parteien stehen bei der Duma-Wahl auf dem Zettel. Realistische Chancen, ins Parlament zu kommen, haben vier - die vier, die auch schon 2011 die Mandate unter sich aufgeteilt hatten. Neben der regierenden "Einiges Russland" sind das die Kommunisten, die gemäßigte linke Partei "Gerechtes Russland" und die Liberaldemokraten. Die letzten drei stehen der Regierungspartei seit Jahren treu zu Seite. Wo bleibt aber sie - die kritische Opposition?

Der Opposition - im Grunde nur die beiden liberalen Parteien "Jabloko" und PARNAS - ist wohl bewusst, dass sie nur auf einzelne Mandate hoffen darf. Zum ersten Mal seit Jahren wird nämlich die Hälfte der Parlamentssitze über Direktmandate vergeben. Und alles andere wäre für die Kritiker mehr als eine Überraschung: Zu schlecht waren ihre Werte (zuletzt zwischen 0,5 und 1,1 Prozent), zu stark die internen Querelen. Zu viel hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert.

Nawalny ausgebremst

Alexej Nawalny, die einst schillernde Figur der Opposition, der nach der Wahl 2011 tausende Unzufriedene zu Protesten gegen Wahlfälschungen auf den Straßen Moskaus versammelt hatte, ist ausgebremst. 2013 noch hatte er bei der Oberbürgermeisterwahl in Moskau mehr als ein Viertel der Stimmen geholt, hatte sich sogar für das Präsidentenamt ins Gespräch gebracht.

Heute, eine Reihe von Prozessen wegen Veruntreuung, Betrug und Geldwäsche - die viele Kritiker für politisch motiviert halten - sowie eine Bewährungsstrafe später, darf Nawalny nicht bei den Parlamentswahlen antreten. Ja noch nicht einmal selbst wählen. Seiner Progress-Partei wurde wegen Formfehlern bei der Anmeldung die Zulassung zur Parlamentswahl verweigert.

Mit Protestwahl ist es vorbei

Damals, 2011, trat Nawalny unter dem Motto auf "Für jede Partei, außer für die der Gauner und Diebe" und meinte damit "Einiges Russland". Davon rät er heute ab. "Nach 2013, nach der Krim, nach der Ukraine, nach all der neuen Gesetzgebung, leben wir heute faktisch in einem anderen politischen Regime als 2011", sagt er im Interview mit dem liberalen Radio-Sender "Echo von Moskau".

In den vergangenen Jahren habe die Regierung alle anderen Parlamentsparteien derart unter Druck gesetzt und vereinheitlicht, dass die Strategie von damals keinen Sinn mehr mache. Das einzig Sinnvolle sei heute, für einen geeigneten Direktkandidaten zu stimmen.

Der Blogger und Regierungskritiker Alexej Nawalny führte nach der Wahl 2011 Massenproteste an. Bei der Wahl jetzt darf er nicht antreten. Der junge PARNAS-Politiker Ilja Jaschin kämpft mit allen Mitteln gegen die Korruption im Land. Seinen Korruptionsbericht nannte er "Partei 'Kriminelles Russland'".

Und so kommt Nawalny kurz vor der Wahl mit einem Vorschlag an die antretende kritische Opposition: Sie solle sich doch bitte über die Kandidaten in ihren Wahlbezirken verständigen und einige - zu Gunsten von aussichtsreicheren anderen - von der Liste nehmen. Doch hier sind sich die Oppositionellen einig - dass sie sich nicht einigen können. Der eine ist den anderen zu nationalistisch, zu sozialistisch oder zu konservativ. Bereits 2015 analysierte der Soziologe Lew Gudkow: "Die Schwäche liegt darin, dass die meisten von den Oppositionsführern enttäuscht sind, weil sie diese unbestimmte und unstrukturierte Bewegung nicht in eine zielgerichtete, systematische politische Bewegung umwandeln konnten."

Wer, wenn nicht wir?

Die Querelen gibt es aber nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb. Beispiel: Die liberale Partei der Volksfreiheit, kurz PARNAS, mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Michail Kasjanow an der Spitze.

Ilja Jaschin, mit 33 Jahren der Jungstar der russischen Opposition, ist Partei-Vize und langjähriger Weggefährte des ermordeten Regierungskritikers Boris Nemzow. Auf der offiziellen Kandidatenliste seiner Partei bei der Parlamentswahl ist sein Name allerdings nicht zu finden. Aus Protest hat er sich nicht aufstellen lassen, denn mit dem Wahlprogramm hat er seine Probleme: "Wer, wenn nicht wir, sollte den Mut haben, über die Korruption in Putins Umfeld zu sprechen, über die Erkenntnisse aus den Offshore-Papers oder die Machenschaften in Staatsbetrieben", schrieb Jaschin in seinem Blog Anfang Juli. PARNAS' Chance bestünde darin, die mutigste Partei zu werden. Das habe man nicht geschafft.

Ex-Ministerpräsident und Vorsitzender der Partei der Volksfreiheit "PARNAS" Michail Kasjanow spricht auf einer Kundgebung in Moskau. Oppositionspolitikerin Maria Baronowa tritt als unabhängige Kandidatin an, weil keine der registrierten Parteien sie auf die Wahlliste setzen wollte.

Hoffnung stirbt zuletzt

Trotz ihrer Zerwürfnisse, trotz ihres Wankens ist die Opposition der Regierung immer noch mehr als unangenehm. Dafür sprechen für viele etwa die zahlreichen Prozesse wie die gegen Nawalny, Festnahmen und diffamierende Kampagnen der Medien.

Das ist ihre Gemeinsamkeit: Die Opposition kämpft, weil sie diesen Zustand verändern will. Daher rufen auch Politiker wie Maria Baronowa - die als unabhängige Kandidatin antritt, weil keine der Parteien sie auf die Liste setzen wollte - dazu auf, sich endlich auf das zu besinnen, was sie einen sollte: der Wunsch nach einem westeuropäischen Modell bei der Entwicklung des Landes etwa, nach einem regelmäßiger Wechsel an der Spitze oder einem starken Sozialstaat. Kann die Einheit gelingen? Vielleicht. Irgendwann. Noch aber hat sich der Karren nicht von der Stelle bewegt.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Russland