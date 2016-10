Der Vormarsch der radikalislamischen Taliban sorgt in Afghanistan für Rekordernten von Opium - dem Rohstoff, aus dem Heroin gewonnen wird. Nach Schätzungen der UN stieg die Produktion um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Opiumernte in Afghanistan wird auch 2016 gigantisch ausfallen. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, wuchs die Fläche zum Anbau von Schlafmohn in dem Land im Jahr 2016 um zehn Prozent auf 201.000 Hektar. Das sei das dritthöchste Niveau seit mehr als 20 Jahren.

Größter Opium-Produzent der Welt

Die Ernte werde in diesem Jahr um 43 Prozent höher ausfallen als 2015, schätzte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Um die 4800 Tonnen Opium könnten eingefahren werden. Und möglicherweise sei das noch unterschätzt, heißt es in dem Bericht. Die Regierung habe wegen der Erfolge der radikalislamischen Taliban einen deutlichen Rückschlag erlitten in ihren Bemühungen, Schlafmohnfelder zu vernichten. Opium ist der Rohstoff für Heroin. Die größten Mengen der Droge stammen aus Afghanistan.

Nur 2013 und 2014 gab es mehr Schlafmohnfelder in Afghanistan. Hauptlieferant ist nach wie vor die umkämpfte Provinz Helmand. Aber auch im Norden, wo in vielen Provinzen lange die Bundeswehr stationiert war, steigt der Anbau. Die Fläche der Mohnfelder hat sich hier mehr als verdreifacht.

Kontinuierlicher Anstieg der Ernten

Seit Jahren ist der afghanische Opiumertrag, mit gelegentlichen Ausreißern nach unten, kontinuierlich gestiegen. 2015 war die Ernte stark eingebrochen, vor allem wegen Pflanzenkrankheiten. Das hat aber nur dazu beigetragen, in diesem Jahr Preise und Nachfrage nach oben zu treiben.

Als weitere Gründe für die Rekordernten werden die guten Wetterbedingungen in diesem Jahr und der Rückgang der internationalen Gelder für den Anti-Drogen-Kampf genannt.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 23. Oktober 2016 um 10:43 Uhr